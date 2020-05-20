معاك واسطة.. محمود العسيلي يكشف كواليس انفعاله على فرد طلب التصوير معه أثناء حفل

برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، قائلا: "انت معاك واسطة.. طب فاكر يوم الحفلة اللي اتعصبت فيها على فرد طلب منك صورة سيلفي وكان من المنظمين للحفل". وجّه شيخ الحارة حديثه إلى محمود العسيلي ، خلال استضافته في حلقة اليوم من





وكشف المطرب محمود العسيلي، تفاصيل الواقعة، قائلا: "كنت بغني في الحفلة وطلب فرد الحصول على صورة وكان من منظمي الحفلة وكان متواجد أمام المسرح مباشرة لأنه من المنظمين وألح على طلب التصوير أثناء الحفل".





وقال محمود العسيلي في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي مقدمة البرنامج: " كان من المفترض ان يقوم الفرد بطلب التصوير بعد انتهاء الحفل ولكنه أصر على الحصول على صورة اثناء الحفل ".





وتابع محمود العسيلي:" شرف ليا ان أي حد يتصور معايا ولكن هذا الشخص من المنظمين".



