شيخ الحارة لـ العسيلي: 3 سنين بتعمل إعلان بنك مصر مفيش غيرك.. شاهد رد المطرب

وجه شيخ الحارة حديثه إلى المطرب محمود العسيلي، خلال استضافته في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، قائلا:" انت معاك واسطة بقالك 3 سنين بتعمل اغنية إعلان بنك مصر".
وقال شيخ الحارة:" هو مفيش غيرك، في ناس بتعرف تكسر الدنيا وتحقق نجاحات، ومدحت صالح نجح السنة اللي فاتت ومجاش السنة دي ".
ورد محمود العسيلي في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي مقدمة البرنامج : "انا اللي بعمل الاغاني دي يا شيخ الحارة".
ليقاطعه شيخ الحارة قائلا:" أنا عارف وسطتك وهي مخرج الإعلان هشام فتحي".
وتابع محمود العسيلي:" إحنا بنكسر الدنيا بأغنية الإعلان، وبنك مصر بيثق في محمود العسيلي ويسندون لي مشروع اغاني اعلانات البنك ولم نخذلهم منذ 3 سنوات".