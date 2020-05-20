شيخ الحارة لـ العسيلي: 3 سنين بتعمل إعلان بنك مصر مفيش غيرك.. شاهد رد المطرب

في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، قائلا:" انت معاك واسطة بقالك 3 سنين بتعمل اغنية إعلان بنك مصر". وجه شيخ الحارة حديثه إلى المطرب محمود العسيلي ، خلال استضافته





وقال شيخ الحارة:" هو مفيش غيرك، في ناس بتعرف تكسر الدنيا وتحقق نجاحات، و مدحت صالح نجح السنة اللي فاتت ومجاش السنة دي ".





ورد محمود العسيلي في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي مقدمة البرنامج : " انا اللي بعمل الاغاني دي يا شيخ الحارة".





ليقاطعه شيخ الحارة قائلا:" أنا عارف وسطتك وهي مخرج الإعلان هشام فتحي".



