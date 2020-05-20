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توك شو

شيخ الحارة لـ العسيلي: 3 سنين بتعمل إعلان بنك مصر مفيش غيرك.. شاهد رد المطرب

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:57 م
محمود العسيلي
محمود العسيلي
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هاني حسين
وجه شيخ الحارة حديثه إلى المطرب محمود العسيلي، خلال استضافته في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، قائلا:"  انت معاك واسطة بقالك 3 سنين بتعمل اغنية إعلان بنك مصر".

وقال شيخ الحارة:" هو مفيش غيرك، في ناس بتعرف تكسر الدنيا وتحقق نجاحات، ومدحت صالح نجح السنة اللي فاتت ومجاش السنة دي ".

ورد محمود العسيلي في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي مقدمة البرنامج : "انا اللي بعمل الاغاني دي يا شيخ الحارة".

ليقاطعه شيخ الحارة قائلا:" أنا عارف وسطتك وهي مخرج الإعلان هشام فتحي".

وتابع محمود العسيلي:" إحنا بنكسر الدنيا بأغنية الإعلان، وبنك مصر بيثق في محمود العسيلي ويسندون لي مشروع اغاني اعلانات البنك ولم نخذلهم منذ 3 سنوات".
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