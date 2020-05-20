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توك شو

بكاء محمود العسيلي أثناء حديثه عن والده الراحل وابنه.. شاهد

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:08 م
محمود العسيلي
محمود العسيلي
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هاني حسين
تأثر المطرب محمود العسيلي، أثناء حديثه عن والده الراحل وابنه «علي».

وقال محمود العسيلي في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس" :"   ابني مش بعيد عني، ومتواجد في حياته بشكل دوري".

وأضاف محمود العسيلي:"  فكرة إني مش بصحى كل يوم الصبح  أشوفه تؤثر عليا وابني عنده 10 سنوات  وعلاقتي متحضرة بيني وبين والدته "، مضيفا:"  يا علي أنا في ضهرك وسندك وربنا ميحرمنيش منك ".

 وفي حديثه عن والده الراحل قال العسيلي :" ربنا يرحمه ويغفر له  وكان مؤثر في حياتي وعلمني حاجات كثيرة وأثناء حديثي عن والدي عيني تدمع وكان راجل عظيم".

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