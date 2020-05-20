بكاء محمود العسيلي أثناء حديثه عن والده الراحل وابنه.. شاهد

تأثر المطرب محمود العسيلي ، أثناء حديثه عن والده الراحل وابنه «علي».





وقال محمود العسيلي في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس" :" ابني مش بعيد عني، ومتواجد في حياته بشكل دوري".





وأضاف محمود العسيلي:" فكرة إني مش بصحى كل يوم الصبح أشوفه تؤثر عليا وابني عنده 10 سنوات وعلاقتي متحضرة بيني وبين والدته "، مضيفا:" يا علي أنا في ضهرك وسندك وربنا ميحرمنيش منك ".





وفي حديثه عن والده الراحل قال العسيلي :" ربنا يرحمه ويغفر له وكان مؤثر في حياتي وعلمني حاجات كثيرة وأثناء حديثي عن والدي عيني تدمع وكان راجل عظيم".



