نجاح نظرية مناعة القطيع.. المصابون للمرة الثانية بكورونا غير معدين

سرعة الانتشار والعدوى هي الخطر الأساسي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهذا كان السبب لبعض الدول مثل بريطانيا بتطبيق سياسة (مناعة القطيع) بنقل العدوى لأكبر كم ممكن وبالتالي الذي يتم شفاؤهم يكونوا قد نجوا من مخاطر الفيروس.
ورغم عدم وجود أدلة حتى الآن على أن سياسة مناعة القطيع ناجحة، خاصة بعد تسجيل إصابات للمرة الثانية بفيروس كورونا للشخص نفسه، ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية فقد نشرت دراسة جديدة تؤكد على أن المصابين للمرة الثانية بفيروس كورونا غير ناقلين للعدوى.
وأوضح العلماء في كوريا الشمالية في دراسة جديدة أن المرضى بفيروس كورونا المستجد، الذين تم شفاؤهم يمكن أن يصابوا بالفيروس مرة أخرى ولكنهم غير معدين في المرة الثانية.
وقام باحثون من المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بفحص 285 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مرتين، وتبين أن هؤلاء الأشخاص قد اتصلوا بـ 790 شخصا، من بينهم 351 فردا من العائلة و 439 فردا من الجمهور، وعلى الرغم من هذه الأعداد المخالطة الضخمة، تم تأكيد ثلاث حالات جديدة فقط للفيروس في 790 شخصا.
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وهذا يشير إلى أن الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا للمرة الثانية من غير المحتمل أن يكونوا معديين، ووقال الباحثون في تقريرهم: "من رصد 790 حالة مخالطة لـ 285 حالة إيجابية، لم يتم العثور على أي حالة إصابة جديدة فقط من الاتصال مع حالات إيجابية للمرة الثانية".
ومن الممكن أن تساعد هذه النتائج في رفع قيود الإغلاق في المملكة المتحدة، للذين يمتلكون مناعة بالفعل ضد الفيروس، من خلال شهادات المناعة التي أثارت الجدل عند طرحها كاقتراح في المملكة المتحدة.