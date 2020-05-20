نجاح نظرية مناعة القطيع.. المصابون للمرة الثانية بكورونا غير معدين

سرعة الانتشار والعدوى هي الخطر الأساسي من فيروس

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، وهذا كان السبب لبعض الدول مثل بريطانيا بتطبيق سياسة (مناعة القطيع) بنقل العدوى لأكبر كم ممكن وبالتالي الذي يتم شفاؤهم يكونوا قد نجوا من مخاطر الفيروس.