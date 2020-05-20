عدلي القيعي يرفض الرد على هجوم البعض ويكتفى بالاحتفال بلقب نادى القرن

رفض عدلي القيعي مدير تعاقدات النادي الأهلي ومقدم برنامج ملك وكتابة، الرد على هجوم نادي الزمالك بسبب تتويج الأهلي بنادي القرن.
وقال القيعي خلال تقديمه برنامج ملك وكتابة المذاع على فضائية الأهلي، إن حلقة اليوم ليست للرد على أي هجوم والجميع يعلم أن الأهلي نادي القرن.
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وتابع: اليوم لنجاح الأهلي والسعادة والفرحة فقط، ولن نتطرق إلى أي مواضيع أو اتهامات أو هجوم، نحن اليوم للفرحة فقط.
وأضاف القيعي، أن الأهلي سيظل بطل القرن وأرقامه تتميز وتزداد يوم بعد يوم، ولولا الأحداث الحالية لكان الأهلي متوجا بـ الدوري المصري هذا العام.
جدير بالذكر أن، قناة النادي الاهلي تحتفل اليوم بتتويج القلعة الحمراء بنادي القرن عام ٢٠٠٠.