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مرأة

صحي ومفيد.. طريقة تحضير سموزي الموز بالقرفة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:55 م
طريقة تحضير سموزي
طريقة تحضير سموزي الموز بالقرفة
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آية التيجي
نصحت الشيف دارين شاكر بصنع مشروبات السموزي المختلفة حسب ما تفضله الأسرة من فاكهة وعصائر وإضافة المكونات التي تقبلها، لذا فقدمت طريقة تحضير سموزي الموز بالقرفة، فهو يعطي الجسم طاقة وحيوية ويمنحه النشاط، وذلك لما تحتويه طريقة تحضير سموزي الموز بالقرفة من مكونات مفيدة وغنيه للجسم.

وقت التحضير: 10 دقائق

يعتبر شرب العصائر الطبيعية وتناول الفاكهة في الأوقات العادية وخاصة في شهر رمضان مطلوب بشكل كبير، خصوصا مع ارتفاع درجات حرارة الصيف أمرا مهما للغاية الجسم الراحة، ويمنع الشعور بالخمول والكسل، وتساعد في عملية الهضم، وإليكم طريقة عمل سموزي الموز بالقرفة بالتفصيل..

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طريقة تحضير سموزي الموز بالقرفة 

مقادير طريقة تحضير سموزي الموز بالقرفة :

ثمرة موز
مكعبات ثلج
كوب حليب لوز
نصف ملعقة قرفة مطحونة
ملعقة عسل أبيض


طريقة تحضير سموزي الموز بالقرفة :

1- يتم خلط الموز والحليب وملعقة القرفة المطحونة.

2-  ثم إضافة الثلج والعسل للتحلية.

3- يتم خلط المزيج حتى يتجانس، ثم يقدم.
الشيف السعودية دارين شاكر الشيف السعودية دارين شاكر
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