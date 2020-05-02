حلويات رمضان.. تعلمي طريقة تحضير بان كيك الموز

يعتبر البان كيك من أكثر الحلويات الخفيفة، والتي يعشها الأطفال، ويمكن تحضير البان كيك من مكونات لذيذة وصحية واعداداها كحلوي مميزة في رمضان ، لذا قدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك طريقة تحضير بان كيك الموز، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

وقت التحضير: ٣٠ دقيقة

وقت الطبخ: ٣٠ دقيقة

تكفي ل: 6 أشخاص

ويمكن تحضير طريقة تحضير بان كيك الموز، باقل التكاليف، واسهل المكونات من بين وصفات حلويات رمضان المعتادة، ويتمتع بةن كيك الموز حلوى صحية وخفيفة، ولن تسبب في زيادة الوزن.





طريقة تحضير بان كيك الموز

مقادير طريقة تحضير بان كيك الموز:

1 حبة موز، مهروسة، مع كمية إضافية للتزيين

½ كوب عصير تفاح (130 غرام)

2 كوب حليب لوز (480 مللي)

1 ملعقة صغيرة مستخلص فانيلا

1 كوب دقيق قمح كامل (130 غرام)

3 ملعقة صغيرة بايكينج باودر

1 رشة ملح

خيارات بديلة للبيض (اختاري واحدًا):

1 ملعقة كبيرة بذور شيا

1 ملعقة كبيرة بذور كتان مطحون، مخلوطة بـ 3 ملاعق كبيرة من الماء

½ حبة موز، مهروسة





طريقة تحضير بان كيك الموز:





1- اهرسي موزة واحدة كبديلًا للبيض.

2- بالنسبة لبذور الشيا أو بذور الكتان المطحون، اخلطيها بالماء واتركيها لمدة 5-10 دقائق.

3- أضيفي البذور أو الموز إلى المكونات الرطبة الأخرى. اخلطيهم جيدًا.

4- أضيفي الدقيق، البايكنغ باودر والملح إلى المكونات الرطبة وقلبيه حتى يتجانس الخليط جيدًا.

5- قومي بقياس ¼ كوب (60 مل) من الخليط وأضيفي إلى مقلاة على نار خفيفة.

6- عندما تبدأ الفقاعات في التشكل بالبان كيك وتبدأ الحواف في الارتفاع عن المقلاة، اقلبي البان كيك.

7- اطهي البان كيك لمدة 2-3 دقائق إضافية، ثم كرري الخطوات مع باقي خليط البان كيك.