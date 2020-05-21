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تامر أمين: قناة النهار و"المهن التمثيلية" اعتذرتا لمجلس "ذوي الإعاقة" بسبب مقلب

الخميس 21/مايو/2020 - 12:16 ص
تامر امين
تامر امين
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هاني حسين
قال الإعلامي تامر أمين، إن نقابة المهن التمثيلية وشبكة تليفزيون النهار قامتا بـ إصدار بيان اعتذار للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة  نظرا لما بدر من خطأ غير مقصود في استخدام أحد أفراد ذوي الإعاقة في برنامج مقالب" البروفة " والمذاع على قناة " النهار".

وأضاف تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" هذا الأمر مسؤولية والتزام أخلاقي وادبي ومهني".


وتابع تامر امين:"  تحدث في بداية  شهر رمضان عن الخطأ الذي حدث في برنامج  البروفة والذي تقدمه الفنانتان انتصار وبدرية طلبة".

واكمل تامر امين:" البرنامج  استخدم شخصا من ذوي الهمم في المقلب واستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة أمر غير مهني وأخلاقي على الإطلاق".

وتابع تامر أمين:"  قناة النهار اعتذرت عن هذا الخطأ غير المقصود الذي لن يتكرر وشاشات النهار لن تقبل بان تكون منصة لأي إهانة متعمدة او غير متعمدة لذوي الهمم ".

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