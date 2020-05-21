محافظ الغربية: صرف معاش تكافل وكرامة لـ57 ألفاً و95 مستحقاً بإجمالي 45 مليون جنيه

أعلن د. طارق رحمى محافظ الغربية، فى بيان له اليوم، انه تم صرف معاشات شهر مايو لمستفيدى تكافل وكرامة لـ57 ألفا و95 مستحقا بمدن ومراكز المحافظة، بقيمة إجمالية 45 مليون و686 ألف جنيه، خلال الفترة من 18 مايو وحتي اليوم.

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وأكد محافظ الغربية، علي توفير خيام وأماكن انتظار على مسافات متباعدة للتيسير على أصحاب المعاشات لتفادي الزحام، والحد من التجمعات، إلى جانب تعقيم وتطهير كافة المنافذ حرصا علي صحة وسلامة المواطنين، ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن محافظة الغربية، قد خصصت 177 منفذا لصرف المعاشات، تضم 19 مدرسة الى جانب 158 مكتب بريد بمدن ومراكز المحافظة.