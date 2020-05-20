فريق قسم الملابس بمجمع أبو غالب التكنولوجي ينتج كمامات لمواجهة كورونا

وكان قد عقد مؤخرا الاجتماع الشهري لمجلس مشروعات التطوير بنظام الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور أحمد حسني الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، وبحضور كلا من مديري المشروعات والمجمعات التكنولوجية، والمستشار القانوني ومكتب الدعم الفني والمكتب الإعلامي ومكتب التخطيط والمتابعة.





وقد تناول الاجتماع رؤية و تصور الصندوق في استكمال العملية التعليمية من مواعيد الامتحانات و تقييمات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ و برامج التدريب الصناعي في ضوء المتغيرات الجارية و الوضع الحالي الذي تمر به البلاد، وعليه تم الاتفاق على ان يتقدم كل مجمع بخطته وفق الظروف الخاصة به والتزاماته تجاة الشريك التعليمي الدولي الخاص به و عليه تم تشكيل لجنه لمتابعة سير العمليه التعليمية و الامتحانات في المجمعات التكنولوجية.





كما تمت الموافقة المبدئية علي توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بأسيوط في مجالات عديدة منها التدريب الصناعي لطلاب مجمع أسيوط التكنولوجي و مجالات اخري سيتم الاتفاق عليها من الجانبين .





وتمت الموافقة المبدئية على مشاركة مجمع الفيوم و مجمع ابوغالب في التقدم بمقترح مشروع لمنحة مقدمة من وزارة الشئون الخارجية بدولة هولندا حيث يهدف المشروع إلى إنشاء مركز تدريب مهني بمجمع الفيوم للاجئين بجمهورية مصر العربية وذلك لتقديم برامج تدريبية لهم في التخصصات التكنولوجية بالمجمع والتي تؤهلهم لسوق العمل. وتم عرض تقرير تطور الإنشاءات في مجمع أسيوط تمهيدا للوقوف على مدى استعداد المجمع لاستقبال الطلاب للعام الدراسي 2020 /2021.