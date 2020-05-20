شبه كبير.. ابنة نجاح الموجي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا.. شاهد

وجائت التعليقات: «شبه خطير»، «ابوها يعني اكيد في شبهه»، وغيرها من التعليقات.

نجاح الموجي، اسمه الحقيقي (عبد المعطي محمد الموجي)، ولد عام 1945 بمحافظة الدقهلية، وحصل على درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية، وبدأ حياته الفنية من خلال العمل مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح من خلال مسرحية (فندق الأشغال الشاقة) كما قدم مسرحيات (المتزوجون، مولد سيدي المرعب، يا أنا يا أنت)، وبالاضافة إلى المسرح.

نجاح الموجي، اسمه الحقيقي (عبد المعطي محمد الموجي)، ولد عام 1945 بمحافظة الدقهلية، وحصل على درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية، وبدأ حياته الفنية من خلال العمل مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح من خلال مسرحية (فندق الأشغال الشاقة) كما قدم مسرحيات (المتزوجون، مولد سيدي المرعب، يا أنا يا أنت)، وبالاضافة إلى المسرح.