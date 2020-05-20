شبه كبير.. ابنة نجاح الموجي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا.. شاهد

تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للمذيعة آيتن الموجي، ابنة الفنان الراحل نجاح الموجي، بشكل مكثف، لتكون حديث السوشيال ميديا في الساعات الماضية.
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وتفاعل الكثير من نشطاء السوشيال ميديا مع صورة آيتن الموجي، ابنة نجاح الموجي، بسبب الشبه الكبير الذي يجمع بينهما،
وجائت التعليقات: «شبه خطير»، «ابوها يعني اكيد في شبهه»، وغيرها من التعليقات.
نجاح الموجي، اسمه الحقيقي (عبد المعطي محمد الموجي)، ولد عام 1945 بمحافظة الدقهلية، وحصل على درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية، وبدأ حياته الفنية من خلال العمل مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح من خلال مسرحية (فندق الأشغال الشاقة) كما قدم مسرحيات (المتزوجون، مولد سيدي المرعب، يا أنا يا أنت)، وبالاضافة إلى المسرح.
يذكر أن آيتن تعمل الآن مذيعة بالتليفزيون المصري، وذلك بعد عودتها مجددا إثر إصابتها في حادث سرقة عام 2008، فقد تعرضت لهجوم أشخاص مجهولين على فيلتها بمدينة الشيخ زايد، وتعدوا عليها بالضرب وأصابوها بعدة إصابات أجرت على أثرها العديد من العمليات الجراحية في وجهها وأنفها، و قامت بتركيب أسنان جديدة بعدما تعرضت أسنانها وعظمة أنفها للكسر لتعود من جديد وتؤدي عملها على شاشة التليفزيون المصري.
تزوج نجاح الموجي، من خارج الوسط الفني وأنجب ابنته (آيتن الموجي) التي بدأت عملها كمذيعة بالتليفزيون المصري ثم انتقلت منه للعمل بالقنوات الفضائية الخاصة بعدما تعرضت لحادث سرقة وتعدي عليها بالضرب الأمر الذي جعلها تصر على عودتها مرة أخرى للعمل الإعلامي رغم الإصابات التي تعرضت اليها والتي أجريت بسببها عددا من العمليات الجراحية في وجهها من أجل إعادة طلتها مرة أخرى بشكل طبيعي.