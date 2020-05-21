عودة المقاهي والكافيهات.. جدل برلماني حول موعد فتحها خلال فترة التعايش مع كورونا.. والبحث عن بديل لمساعدة الشباب

بديل للشباب

رفض النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إعادة فتح المقاهي والكافيهات خلال الفترة الحالية حتى بعد انتهاء فرض حظر التجول، مشيرا إلى أن اللجنة تبحث للشباب عن بديل للمقاهي لامتصاص طاقتهم من ناحية ودعم القائمين على هذه المشروعات من ناحية أخرى.









وأكد النويشي في تصريحات لـ"صدى البلد"، خطورة فتح المقاهي، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا وزيادة عدد الإصابات المستمرة في مصر، موضحا أنه لا يمكن السيطرة على التجمعات داخل القهوة أو الكافيه، كما لا يمكن إلزام الموجودين داخلها بتفعيل التباعد الاجتماعي واتباع الإجراءات الاحترازية.









وأشار النائب إلى أن خطة الحكومة للتعايش لا يقصد بها عودة الحياة والتجمعات إلى كامل طبيعتها، بل تهدف الخطة إلى التوازن بين دعم العاملين بالعودة إلى أعمالهم ودعم الاقتصاد المصري باستمرار عجلة الإنتاج، وذلك دون الإخلال بإجراءات الوقاية من كورونا، من خلال إلزام المواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.









وشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية على أن هذه الخطة يتم تطبيقها داخل الأماكن الضرورية للعمل وخدمة المواطن كالمصالح الحكومية والشركات والمصانع، شرط أن يكون هناك إمكانية لتطبيق إجراءات الوقاية داخل هذه الأماكن، على عكس أماكن أخرى ترفيهية كالمقاهي والكافيهات.









وتابع النائب أن العاملين بهذه المنظومة تضرروا من تداعيات كورونا بإغلاق محلاتهم ومنشآتهم، لذلك تسعى الدولة لتعويضهم من خلال منح عمال اليومية منهم منحة شهرية 500 جنيه وهي منحة العمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر.







