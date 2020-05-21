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توك شو

أجرأ 8 تصريحات لـ العسيلي في شيخ الحارة.. مفيش عروسة رفضتني من قبل.. ويبكي أثناء حديثه عن والده وابنه

الخميس 21/مايو/2020 - 01:49 ص
محمود العسيلي
محمود العسيلي
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كـريـم الـخـطـيـب
حلّ المطرب محمود العسيلي، ضيفا على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، وتحدث العسيلي عن كواليس مشواره الفني.

وكشف العسيلي العديد من الأسرار من حياته الشخصية وكان أبرزها تزوجت 3 مرات في حياتي، ومحصلش اني اتقدمت لحد وتم رفضي، كما تأثر المطرب محمود العسيلي، أثناء حديثه عن والده الراحل وابنه «علي».

ضربت مراته بالشلوت.. العسيلي يكشف كواليس تهجم معجبة على زوجته.. فيديو 
 
كشف المطرب محمود العسيلي، كواليس قيام معجبة بالتهجم على زوجته، مضيفا : "المعجبة المجنونة فضلت تسير خلفى إلى ان ضربت مراتى بـ «الشلوت»".

 محمود العسيلي عن فيروس كورونا: نتعرض لأكبر خدعة في تاريخ البشرية.. فيديو 
قال المطرب محمود العسيلي، تعليقا على أزمة فيروس كورونا "نحن نتعرض لأكبر خدعة في تاريخ البشرية".

 بكاء محمود العسيلي أثناء حديثه عن والده الراحل وابنه.. شاهد 
تأثر المطرب محمود العسيلي، أثناء حديثه عن والده الراحل وابنه «علي»:" ابني مش بعيد عني، ومتواجد في حياته بشكل دوري".

 العسيلي ينفعل على "شيخ الحارة": "ملكش دعوة بمراتي واسكت بدل ما أجيلك".. فيديو 
 
وجهت المخرجة إيناس الدغيدي سؤالا إلى المطرب محمود العسيلي، قائلة "اتجوزت 3 مرات في حياتك، مش شايف ان 3 جوازات في السن ده كتير"، ورد محمود العسيلي، قائلا: " التالتة تابتة"، ومحصلش اني اتقدمت لحد وتم رفضي". 

يتواصل مع مدير أعمالي| العسيلي: الصحفي ميكلمنيش على تليفوني الشخصي.. فيديو
رد المطرب محمود العسيلي، على اتهامه بالغرور، وعدم الرد على صحفيين يتواصلون معه هاتفيا، متابعا :" أنا بحترم كل واحد يشوف شغله بشكل منضبط". 

 ملكش دعوة بمراتي.. محمود العسيلي ينفعل على شيخ الحارة.. فيديو 
وجه شيخ الحارة سؤالا إلى الفنان محمود العسيلي، عن زوجته قائلا:" هو ينفع تسافر مع خطيبتك ايطاليا من غير جواز"، وانفعل قائلا:" ملكش دعوة دي مراتي واسكت بدل لما أجيلك امسك في زمارة رقبتك". 

معاك واسطة.. محمود العسيلي يكشف كواليس انفعاله على فرد طلب التصوير معه أثناء حفل 
 
وجّه شيخ الحارة حديثه إلى محمود العسيلي، خلال استضافته في حلقة اليوم من برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، قائلا: "انت معاك واسطة.. طب فاكر يوم الحفلة اللي اتعصبت فيها على فرد طلب منك صورة سيلفي وكان من المنظمين للحفل". وكشف ، قائلا: "كنت بغني في الحفلة وطلب فرد الحصول على صورة وكان من منظمي الحفلة وكان متواجد أمام المسرح مباشرة لأنه من المنظمين وألح على طلب التصوير أثناء الحفل".

 شيخ الحارة لـ العسيلي: 3 سنين بتعمل إعلان بنك مصر مفيش غيرك.. شاهد رد المطرب
وجه شيخ الحارة حديثه إلى المطرب محمود العسيلي، خلال استضافته في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، قائلا:" انت معاك واسطة بقالك 3 سنين بتعمل اغنية إعلان بنك مصر"، وقال شيخ الحارة:" هو مفيش غيرك، في ناس بتعرف تكسر الدنيا وتحقق نجاحات، ومدحت صالح نجح السنة اللي فاتت ومجاش السنة دي ".
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