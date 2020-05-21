عيب وألف عيب.. فنانة خليجية تفتح النار على رامز جلال بسبب محيي إسماعيل

كتبت الفنانة البحرينية شيماء سبت، منشورًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، انتقدت فيه الفنان رامز جلال بسبب حلقة الفنان محيي إسماعيل ببرنامج رامز مجنون رسمى .





وقالت الفنانة البحرينية شيماء سبت، "اليوم ما ضحكنا.. اليوم حزنا واعتصرنا ألم من هول ما حدث في البرنامج رامز مجنون رسمي ، الليلة تحديدًا سقطة كبيرة ووصل البرنامج إلى انعدام وتجريد من الإنسانية، في أهم محطة عربية على مستوى العالم العربي".





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وأضافت الفنانة البحرينية شيماء سبت، "كيف سمحتوا باللي صار في حلقة اليوم من المسئول عن اختيار الضيوف أنا ولا مرة خضت في أي موضوع له علاقة بمقالب رامز ودايما اقول اذا الموضوع متعلق بفنانين شباب براحتهم يمزحون مع بعض وهم متفقين".









وأوضحت الفنانة البحرينية شيماء سبت، " لكن اللي صار اليوم مع الفنان القدير محيي إسماعيل وهو كبير في السن 73 عاما عيب وألف مرة عيب".



