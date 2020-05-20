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فن

نجوم ما بعد الـ 60.. رامز جلال في ورطة لإهانته جراندات الوسط الفني

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:34 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
هجوم كبير تعرض له الفنان رامز جلال بسبب استضافة أكثر من فنان فوق سن الـ60 وتنفيذ مقلبه فيه ببرنامجه رامز مجنون رسمي الذي يعرض على شاشة MBC يوميا.

فقد وقع الفنان محيى إسماعيل، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأربعاء الذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

ودخل الفنان محي إسماعيل في نوبة من الصراخ خلال وقوعه فرسيه لمقلب رامز مجنون رسمي، وتفاجئ عندما شاهد رامز جلال من بداية الحلقة، وتوسل إليه بعدم ممارسة أفعال رامز الاستفزازية، حيث أجبر الأخير قيصر السينما بتردد بعض العبارات تحت التهديد.

وسقط الكاب الخاص بـ الفنان محيى إسماعيل على الهواء، وهو ما جعله ينفعل على رامز جلال بعد تنفيذه المقلب الصعب، وظل يصرخ على الهواء قائلا "لا والله بدوخ".

كما تعرض رامز جلال لنفس الانتقادات بعدما وقعت النجمة نبيلة عبيد ضحية برنامجه رامز مجنون رسمي وحدث العديد من المواقف الصعبة والمضكة؛ واضطر رامز جلال لأول مرة في تاريخ البرنامج لتغيير فقرات كثيرة في برنامجه خوفا عليها.

وأعلنت نبيلة عبيد أثناء المقلب أنها تشعر باضطراب في عضلة القلب، مرددة: «مش قادرة كفاية ده قلبي بيدق»، وهو ما اضطره اختصار رامز فقرات البرنامج وألغي أكثر من فقرة وغير نهاية البرنامج خوفا على نبيلة عبيد.


كما وقعت الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، والمذاع عبر شاشة «أم بي سي مصر»، ، وبعد انتهاء المقلب وتحريرها من القيود، قامت فيفي عبده بمحاولة ضرب رامز جلال، قبل أن تسقط على السلم المليء بالصابون خلال المقلب.

ووجهت فيفي حديثها لرامز جلال، قائلة :"ليه كدا يارامز،  وجيتلك يا غالي ياروحي وتعالي"، قبل أن توجه له عدة ضربات.

وقبل معرفتها انها ضحية المقلب، وبمجرد عرض صورة رامز جلال، عليها علقت :"يا نهار أسود".

فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» الذى يقدمه الفنان رامز جلال تقوم على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه ويقوم رامز بتنفيذ خطته.
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