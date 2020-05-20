نجوم ما بعد الـ 60.. رامز جلال في ورطة لإهانته جراندات الوسط الفني

كما تعرض رامز جلال لنفس الانتقادات بعدما وقعت النجمة نبيلة عبيد ضحية برنامجه رامز مجنون رسمي وحدث العديد من المواقف الصعبة والمضكة؛ واضطر رامز جلال لأول مرة في تاريخ البرنامج لتغيير فقرات كثيرة في برنامجه خوفا عليها.





وأعلنت نبيلة عبيد أثناء المقلب أنها تشعر باضطراب في عضلة القلب، مرددة: «مش قادرة كفاية ده قلبي بيدق»، وهو ما اضطره اختصار رامز فقرات البرنامج وألغي أكثر من فقرة وغير نهاية البرنامج خوفا على نبيلة عبيد.







