رامز جلال: اختصرت مقلب نبيلة عبيد لأنها كانت هتروح مني

تسبب برنامج « رامز مجنون رسمي » في خطورة على حياة الفنانة القديرة نبيلة عبيد؛ مما دفع رامز إلى اختصار المقلب معها؛ مرددا: «حسيت أنها هتروح مني .. كبيرها فمين في التنك عشان تحلل الفلوس اللي هتحطها في البنك».









وأوضح رامز ، أنه لأول مرة يمشي في المقلب بطيء خوفا على نبيلة، مشيرا إلى أنه سوف يرسلها إلى استكمال تصوير مسلسلها مع نادية الجندي وهي «مغسولة فمين».









وقام النجم رامز جلال بتقبيل يد الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، كما اضطر إلى أن يغير من تفاصيل مقلبه خوفا عليها من خطورة كرسي الاعتراف المتحرك؛ حيث أضاف أمان أكثر في حركتها .









واعترفت نبيلة عبيد، أنها لم تكن تعرف تفاصيل مشاركتها في برنامج «رامز مجنون رسمي»؛ كما أعربت عن إعجابها بالمقلب والملابس الغريبة التي يرتديها رامز جلال.









وكانت الفنانة نبيلة عبيد، ضحية رامز جلال الليلة، وصلت لموقع المقلب، وقال رامز خلال لحظة مشاهدة نبيلة عبيد : "« بلبلة مش عايزين نعاند ونكابر عشان انا ديك البرابر.. بلبلة هتقوليلي الراقصة و السياسي.. هقولك الجنان عندى أساسي».









وأضاف رامز جلال:« نجمة الجماهير نبيلة عبيد قليلة الظهور، وقام بإطلاق الزغاريد على الهواء».





وقعت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأثنين والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.