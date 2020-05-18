مين دي .. نبيلة عبيد تسأل عن صورة ياسمين صبري .. فيديو

وعلقت نبيلة عبيد بعد أن ظهرت الصورة بالكامل قائلة " مين دي.. ليرد رامز دى يا سمين صبري يا بلبلة".





ورفضت نبيلة عبيد خلال استضافتها ببرنامج رامز مجنون رسمى، التعليق على خلاف محمد صلاح مع اتحاد الكرة، قائلة: "مش متابعة".







