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توك شو

مين دي .. نبيلة عبيد تسأل عن صورة ياسمين صبري .. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:56 م
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
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البهى عمرو
عرضت الإعلامية أروى صورة الفنانة ياسمين صبري، على الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، ولحظة مشاهدة قدمها قالت "دى حرمة".



وعلقت نبيلة عبيد بعد أن ظهرت الصورة بالكامل قائلة " مين دي.. ليرد رامز دى يا سمين صبري يا بلبلة".


وعلقت  الفنانة نبيلة عبيد على صورة النجم المصري محمد صلاح، وقالت: "مو صلاح حبيب الجميع".


ورفضت نبيلة عبيد خلال استضافتها ببرنامج رامز مجنون رسمى، التعليق على خلاف محمد صلاح مع اتحاد الكرة، قائلة: "مش متابعة".


ووصلت الفنانة نبيلة عبيد، ضحية رامز جلال الليلة، لموقع المقلب، وقال رامز خلال لحظة مشاهدة نبيلة عبيد : " بلبلة مش عايزين نعاند ونكابر  عشان انا ديك البرابر.. بلبلة هتقوليلي الراقصة و السياسي..  هقولك الجنان عندى أساسي". 

وأضاف رامز جلال:" نجمة الجماهير نبيلة عبيد قليلة الظهور، وقام بإطلاق الزغاريد على الهواء".

وقعت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأثنين والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

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