رامز جلال يقبّل يد نبيلة عبيد: الدهن في العتاقي .. فيديو

قبّل النجم رامز جلال يد الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد ؛ كما اضطر الي ان يغير من تفاصيل مقلبه خوفا عليها من خطورة كرسي الاعتراف المتحرك؛ حيث إضافة أمان أكثر في حركتها.









واعترفت نبيلة عبيد، بأنها لم تكن تعرف تفاصيل مشاركتها في برنامج «رامز مجنون رسمي»؛ كما أبدت إعجابها بالمقلب والملابس الغريبة التي يرتديها رامز جلال.





ووجه رامز حديثه الي نبيلة: «أنا هثبت للكل أن بلبلة مش بتخاف وأن الدهن في العتاقي».









وكانت الفنانة نبيلة عبيد ، ضحية رامز جلال الليلة، وصلت لموقع المقلب، وقال رامز خلال لحظة مشاهدة نبيلة عبيد : " بلبلة مش عايزين نعاند ونكابر عشان انا ديك البرابر.. بلبلة هتقوليلي الراقصة والسياسي.. هقولك الجنان عندى أساسي".









وأضاف رامز جلال:" نجمة الجماهير نبيلة عبيد قليلة الظهور، وقام بإطلاق الزغاريد على الهواء".









وقعت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الاثنين والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.









ودخلت الفنانة نبيلة عبيد، موقع تنفيذ المقلب وهى سعيدة، ولم تعلم أن هناك مقلبا يتم تدبيره لها.



