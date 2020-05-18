من غير بنطلون.. رامز جلال يحرج نبيلة عبيد على الهواء.. فيديو

وجه الفنان رامز جلال كلمات لـ الفنانة نبيلة عبيد ، منها " ملبستيش بنطلون ليه.. ايه اللى خلاكى تلبسي جيبة قصيرة".









وظل الفنان رامز جلال يقلش على الفنانة نبيلة عبيد " ودخلت الفنانة فى حالة ضحك وقال رامز هو الكرسي بيزغزغ ولا إيه".





وقعت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، « رامز مجنون رسمي »، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الإثنين والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.





ودخلت الفنانة نبيلة عبيد، موقع تنفيذ المقلب وهى سعيدة، ولم تعلم أن هناك مقلب يتم تدبيرة لها.



