تغيير في نهاية رامز مجنون رسمي بسبب نبيلة عبيد .. فيديو

اضطر رامز جلال أن يقوم بتغييرات كتثرة في برنامجه « رامز مجنون رسمي» لما يمثله من خطورة على حياة الفنانة القديرة نبيلة عبيد.



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ولغى رامز فقرة سقوط ضيفه في حفرة من المياه، مرددا: « أنتي غالية مينفعش اعمل معاكي كده»؛ ثم قبل رأسها .





وعند تقبيلها قال رامز: « الرقابة هتحذف اللقطة دي».





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والصراخ الشديد لنبيلة عبيد دفع رامز إلى اختصار المقلب معها؛ قائلا: «حسيت أنها هتروح مني .. كبيرها فمين في التنك عشان تحلل الفلوس اللي هتحطها في البنك».









وأوضح رامز، أنه لأول مرة يمشي في المقلب بطيي خوفا علي نبيلة ؛ مشيرا إلى أنه سوف يرسلها إلى استكمال تصوير مسلسلها مع نادية الجندي وهي «مغسولة فمين».









وكان النجم رامز جلال قبل يد الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد؛ كما أضطر الي ان يغير من تفاصيل مقلبة خوفا عليها من خطورة كرسي الاعتراف المتحرك؛ حيث اضافة أمان أكثر في حركتها .









واعترفت نبيلة عبيد، انها لم تكن تعرف تفاصيل مشاركتها في برنامج «رامز مجنون رسمي»؛ كما أعربت عن إعجابها بالمقلب والملابس الغريبة التي يرتديها رامز جلال.









وكانت الفنانة نبيلة عبيد، ضحية رامز جلال الليلة، وصلت لموقع المقلب، وقال رامز خلال لحظة مشاهدة نبيلة عبيد : " بلبلة مش عايزين نعاند ونكابر عشان انا ديك البرابر.. بلبلة هتقوليلي الراقصة و السياسي.. هقولك الجنان عندى أساسي".









وأضاف رامز جلال:" نجمة الجماهير نبيلة عبيد قليلة الظهور، وقام بإطلاق الزغاريد على الهواء".









وقعت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأثنين والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.









ودخلت الفنانة نبيلة عبيد، موقع تنفيذ المقلب وهى سعيدة، ولم تعلم أن هناك مقلب يتم تدبيرة لها.