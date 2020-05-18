AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تغيير في نهاية رامز مجنون رسمي بسبب نبيلة عبيد .. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 08:18 م
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
اضطر رامز جلال أن يقوم بتغييرات كتثرة في برنامجه « رامز مجنون رسمي» لما يمثله من خطورة على حياة الفنانة القديرة نبيلة عبيد.
ولغى رامز فقرة سقوط ضيفه في حفرة من المياه، مرددا: « أنتي غالية مينفعش اعمل معاكي كده»؛ ثم قبل رأسها .

وعند تقبيلها قال رامز: « الرقابة هتحذف اللقطة دي». 

والصراخ الشديد لنبيلة عبيد دفع رامز إلى اختصار المقلب معها؛ قائلا: «حسيت أنها هتروح مني .. كبيرها فمين في التنك عشان تحلل الفلوس اللي هتحطها في البنك».


وأوضح رامز، أنه لأول مرة يمشي في المقلب بطيي خوفا علي نبيلة؛ مشيرا إلى أنه سوف يرسلها إلى استكمال تصوير مسلسلها مع نادية الجندي وهي «مغسولة فمين». 


وكان النجم رامز جلال قبل يد الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد؛ كما أضطر الي ان يغير من تفاصيل مقلبة خوفا عليها من خطورة كرسي الاعتراف المتحرك؛ حيث اضافة أمان أكثر في حركتها . 


واعترفت نبيلة عبيد، انها لم تكن تعرف تفاصيل مشاركتها في برنامج «رامز مجنون رسمي»؛ كما أعربت عن إعجابها بالمقلب والملابس الغريبة التي يرتديها رامز جلال.  


وكانت الفنانة نبيلة عبيد، ضحية رامز جلال الليلة، وصلت  لموقع المقلب، وقال رامز خلال لحظة مشاهدة نبيلة عبيد : " بلبلة مش عايزين نعاند ونكابر  عشان انا ديك البرابر.. بلبلة هتقوليلي الراقصة و السياسي..  هقولك الجنان عندى أساسي". 


وأضاف رامز جلال:" نجمة الجماهير نبيلة عبيد قليلة الظهور، وقام بإطلاق الزغاريد على الهواء".


وقعت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأثنين والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.


ودخلت الفنانة نبيلة عبيد، موقع تنفيذ المقلب وهى سعيدة، ولم تعلم أن هناك مقلب يتم تدبيرة لها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجمة مصر الأولى ضحية رامز مجنون رسمي.. فيديو

زغرد على الهواء .. أول رد فعل من رامز لحظة مشاهدة نبيلة عبيد

بتغيري من نادية الجندي.. رد فعل غريب من نبيلة عبيد

من غير بنطلون.. رامز جلال يحرج نبيلة عبيد على الهواء.. فيديو

مش متابعة .. نبيلة عبيد تعلق على صورة محمد صلاح | فيديو

رامز جلال يقبّل يد نبيلة عبيد: الدهن في العتاقي .. فيديو

ترشيحاتنا

عميد معهد القلب السابق يكشف خطورة استخدام المسكنات

مش متابعة .. نبيلة عبيد تعلق على صورة محمد صلاح | فيديو

فلوسي في البنك.. نبيلة عبيد مش حافظة جدول الضرب

الصحة العالمية: فيروس كورونا لا يزال يشكل خطرا بالغا

الشاي باللبن كارثة غذائية..تعرف على الأضرار

تحذير خطير.. ارتفاع معدلات الجريمة في دول أوروبا المنكوبة بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مقلب رامز مجنون رسمي .. علاقة نبيلة عبيد بالسيارات.. أول سيارة تمتلكها أحضرتها من بيروت

شاهد.. الفرق بين كارول سماحة العشرينية والأربعينية

بـ شعر برتقالى وتوب.. مايا دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة