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أخبار البلد

«المتحدة» تعرض الاختيار من دون إعلانات اليوم

الخميس 21/مايو/2020 - 03:13 ص
الاختيار
الاختيار
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حمادة خطاب
قررت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، إذاعة حلقة اليوم، الخميس، من مسلسل "الاختيار" من دون إعلانات.

وقال المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم "المتحدة"، إن القرار صُدر لتحقيق رغبة متابعي الدراما الوطنية الاستثنائية، وتحديدا الحلقة ٢٨ التي ينتظرها أحداثها الجميع، لذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة بهذه الحلقة.

ويُذاع مسلسل الاختيار على قناة "أون" في التاسعة مساءً، وهو أحد الأعمال التي أنتجتها المتحدة في خدمة القضايا الوطنية المصرية وإيمانًا بأهمية دور القوى الناعمة، ويحقق مشاهدات قياسية غير مسبوقة.

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