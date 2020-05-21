مركز التنبؤ بالري: متوقع سقوط أمطار خفيفة على مصر اليوم

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط التابع لوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار اليوم، الخميس.





ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة على الوادى الجديد وصعيد مصر وخليج السويس وقد تصل إلى القاهرة.





وطالبت الوزارة، المواطنين بتوخى الحذر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار على سواحل البحر الأحمر الجنوبية و الوادى الجديد.





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، مائل للبرودة ليلا، مع توقع سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.









كما يتوقع الخبراء أن يشهد الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية، طقسًا شديد الحرارة نهارا، مائل للبرودة ليلا، ورياح نشطة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للبرودة ليلا، ورياح معتدلة، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فتشهد طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق والرياح معتدلة.