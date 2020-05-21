بشرى خير لعودة الدوري.. وزير الرياضة: عودة التدريبات 15 يونيو بشكل جزئي

أعلن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عودة التدريبات بشكل جزئي يوم 15 من شهر يونيو لفرق الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ، بعد فترة تجميد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

















وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن في وقت سابق، عودة النشاط الرياضي و الدوري بشكل تدريجي منتصف يونيو.









ووفقًا لما جاء بالصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم وزير الشباب والرياضة، قرر الوزير، عودة التدريبات بشكل جزئي كما أقر مجلس الوزراء لفرق لفرق الدوري الممتاز









وأشار الوزير إلى أنه تتم الدراسة مع اتحاد الكرة لاتخاذ الاحترازات والإجراءات الوقائية من قبل الاتحاد.









واختتم البيان الذي حمل تصريحات وزير الرياضة، بأنه يتعين على اتحاد الكرة الاتفاق مع الأندية على إجراءات العودة؛ تمهيدًا لاستئناف النشاط.



