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مرأة

أضرار النوم بعد السحور مباشرة

الخميس 21/مايو/2020 - 11:01 ص
أضرار النوم بعد السحور
أضرار النوم بعد السحور مباشرة
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أسماء عبد الحفيظ

أكد الدكتور أحمد صبري، عضو الجمعية الأمريكية للسمنة، أن هناك آثارا سيئة تحدث للجسم نتيجة تناول وجبة سحور ثقيلة على الجسم والنوم مباشرة.


الحموضة:

يؤكد "صبري" أن تناول كميات كبيرة من الطعام قبل النوم تسبب زيادة إفراز للأحماض الهاضمة في المعدة، ومع النوم مباشرةً بعد الأكل والاستلقاء على الظهر تزداد نسبة حدوث الارتجاع الحمضي للمريء، ما قد يسبب إحساسا مزعجًا بالحرقة أثناء النوم وخلال فترة طويلة من النهار بعد الاستيقاظ.


مشاكل النوم: 

تناول كمية كبيرة من الطعام قبل النوم يسبب ارتفاع معدلات حرق الغذاء في الجسم وإنتاج الطاقة، مما يزيد حالة الاستيقاظ بدرجة من الدرجات، إلى جانب أن الاستلقاء السرير للنوم مع معدة ممتلئة بالطعام يشعر الشخص بعدم الارتياح، مما يجعل الصباح التالي مزعجا مليئا بالكسل والتوتر.


عدم القدرة على الاسترخاء:

تناول كميات كبيرة من السكريات على السحور يسبب ارتفاع معدلات السكر في الدم بشكل سريع، ويترتب على ذلك زيادة معدلات الطاقة في الجسم، وهذا يتعارض مع ما يحتاج إليه الجسم من الشعور بالاسترخاء قبل النوم.


الشعور بالعطش الشديد بعد الأكل:

تناول كميات كبيرة من الأطعمة ذات محتوى الأملاح العالي تسبب سحب المياه من الخلايا تاركه ورائها شعور قوي بالعطش قد يمتد طوال فترة الصيام في اليوم التالي.


الشعور بالانتفاخ وعسر الهضم:

احترس من تناول الأطعمة المحمرة في السحور قد يسبب بطء عملية الهضم، مما يؤدي لشعور مزعج بالانتفاخ لفترة طويلة خلال صيام اليوم التالي ويجعلك لا تستطيع الحصول على وحبة الإفطار بشكل جيد.

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