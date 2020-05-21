حياة كريمة.. مستقبل وطن يوزع 7 آلاف كرتونة غذائية في كفرالشيخ

وزع حزب مستقبل وطن، في محافظة كفرالشيخ، 7000 كرتونة مواد غذائية، بمراكز مطوبس، وقلين، ومركز وبندر كفرالشيخ، على الأسر الأكثر احتياجًا، ضمن مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم، وذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت رعاية المهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة.





وقالت الدكتورة فريدة عبدة، أمين الحزب بمركز مطوبس، إنه في إطار مبادرة حياة كريمة، جرى أمس الاربعاء توزيع 2000 كرتونة وعبوة مواد غذائية، وكميات كبيرة من البطاطس، بمدينة مطوبس، وقرى المركز، للأسر المتضررة، من الاجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا، والاكثر احتياجا، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.





من جانبه أشار ايهاب المسماري، أمين التنظيم بمركز مطوبس، إلى أن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، تم توزيعها اليوم، على الأسر الأكثر احتياجًا، بقرى الجزيرة الخضراء، والبصراط، وبريدعة، وخليج قبلى ،وخليج بحرى، ومنية المرشد، وابيانة، وقومسيون شرق، وغيرها.





من ناحية أخرى، وفي إطار مبادرة حياة كريمة، وزعت امانة قلين بقيادة همام جودة، خلال الأيام الماضية، 2000 كرتونة مواد غذائية على قرى المركز، بينما وزعت أمانة مركز كفر الشيخ بقيادة محمد عماد، 1500 كرتونة على الأسر الأكثر احتياجًا، بقرى المركز، كما وزعت أمانة بندر كفر الشيخ بقيادة طارق رشوان فى وقت سابق 1500 كرتونة أيضًا.





يأتي هذا في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق العديد من الفعاليات والمبادرات المجتمعية، التي ينظمها الحزب، في جميع المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين.