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ديني

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال غدًا الجمعة

الخميس 21/مايو/2020 - 11:07 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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أ ش أ
قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية إن دار الإفتاء المصرية سوف تستطلع هلال شهر شوال لعام 1441 هجرية، يوم غد الجمعة، التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، والموافق 22 مايو الجاري، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد نجم -في بيان اليوم الخميس- أن دار الإفتاء المصرية، هي المنوط بها إعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرًا: "لا تلتفتوا إلى الأخبار التي تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هي مصدر إعلان رؤية الهلال".

وأشار "نجم" إلى فضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية سوف يصدر بيانًا بنتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال.
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