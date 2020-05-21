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فن

على متن دراجة هوائية.. شاهد أحدث ظهور لـ محمود حجازي عبر إنستجرام

الخميس 21/مايو/2020 - 11:22 ص
محمود حجازي
محمود حجازي
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ميرنا محمود
نشر الفنان محمود حجازي صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر محمود حجازي على متن دراجة هوائية، ونالت الصورة إعجاب المتابعين.


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 وجاءت التعليقات كالآتي:
دورك مميز جدا في المسلسل يا محمود
أداؤك ودورك حلوين اوي 
ممثل هايل 
المتالق
منور يا فنان


ويشارك محمود حجازى فى مسلسل "لما كنا صغيرين"، وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎


"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ومحمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.

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