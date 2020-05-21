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محافظات

منع دخول المواطنين والموظفين للمصالح الحكومية بدون كمامة في قنا

الخميس 21/مايو/2020 - 12:16 م
كمامة
كمامة
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يوسف رجب

أصدر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، قرارا بمنع دخول أي مواطن أو موظف عام لديوان عام المحافظة أو لأي وحدة من الوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها أو مديرية من مديريات الخدمات والإدارات والمقرات التابعة لها وغيرها من المصالح الحكومية بنطاق المحافظة وكذلك المواصلات العامة دون ارتداء الكمامة.


وألزم قرار محافظ قنا، إدارات الأمن والشئون الإدارية بجميع المصالح الحكومية بتنفيذ هذا القرار بكل دقة وحزم، وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المسئول عن تلك المخالفة.


وورد في نص القرار، أن يلتزم رؤساء المصالح والمديريات كل في حدود اختصاصه بمتابعة الالتزام بتنفيذ هذا القرار.


وأكد محافظ قنا أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء.


وأوضح أنه تيسيرا على المواطنين، فقد قامت محافظة قنا بتوفير الكمامات بجميع المنافذ التابعة لها بسعر التكلفة 2.25 جنيه، وذلك بهدف مساعدة المواطنين على الالتزام بتطبيق هذا القرار.


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منع دخول المواطنين والموظفين للمصالح الحكومية بدون كمامة في قنا
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