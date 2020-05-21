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طوارئ في قنا استعدادا لعيد الفطر.. الحدائق وكورنيش النيل والمحلات مغلقة والمستشفيات والوحدات الصحية ترفع درجة الاستعداد

الخميس 21/مايو/2020 - 07:00 ص
محافظة قنا
محافظة قنا
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يوسف رجب

 إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل

غلــق جميــــع المحــلات التجـــارية والكافتريات

إذاعـــة تكبيرات العيــد عبــر مكبــرات الصوت

تكثيــف الحمـــلات التفتيشيـــة علـــى الأســواق

رفع الطوارىء بالمستشفيات والوحدات الصحية

 

أنهت محافظة قنا، بمختلف مديرياتها الخدمية و وحداتها المحلية، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، باتخاذ عدد من الاجراءات في كافة القطاعات، بدأت بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة متصلة بشكل دائم بغرفة العمليات الفرعية بمديرية الأمن والمديريات الخدمية والوحدات المحلية لاستقبال شكاوى المواطنين وحلها في أسرع وقت.

 

إغلاق كافة الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تم إغلاق كافة الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل ومنع حركة المراكب النيلية الترفيهية وذلك لمنع أي تجمعات بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 

علق جميع المحلات التجارية

و وجه محافظ قنا، الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية التي قررها الدكتور رئيس مجلس الوزراء خلال فترة عيد الفطر المبارك، لاسيما غلق كافة المحال التجارية والكافيتريات واقتصار خدمات المطاعم علي توصيل الطلبات للمنازل، ومتابعة تطبيق اجراءات حظر حركة المواطنين من الساعة 5 مساءا وحتي الساعة 6 صباحا.

 

إذاعة تكبيرات العيد عبر مكبرات الصوت

أكد وكيل وزارة الأوقاف، استمرار غلق المساجد والساحات ومنع إقامة صلاة العيد مع السماح باستخدام مكبرات الصوت لتكبيرات العيد من  خلال العاملين بالمسجد فقط.

 

تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق

وأوضح محافظ قنا، بأنه تم التنسيق بين مديرية الطب البيطري والتموين ومباحث التموين لتيسير الحملات التموينية للتأكد من صلاحية اللحوم وذبحها داخل المجازر الحكومية، بالإضافة إلي تكثيف الحملات التفتيشية علي الأسواق ومحلات المواد الغذائية المختلفة والمطاعم والثلاجات الخاصة بحفظ اللحوم والأسماك والدواجن المجمدة حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

 رفع حالة الطوارىء بجميع المستشفيات والوحدات الصحية

وأضاف محافظ قنا، بأن مديرية الصحة وضعت خطة طوارئ لاستقبال عيد الفطر المبارك تشمل رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية والتأكيد علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال اللازمة وأكياس الدم لمواجهة أي حالات طارئة.


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فيما تقوم مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتأكد من توافر اللحوم والدواجن المجمدة والسلع الأساسية بجميع المجمعات الاستهلاكية وتوفير احتياجات المحافظة من المواد البترولية والتأكد من المخزون الاحتياطي وتكثيف الحملات الرقابية علي المخابز لإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات القياسية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لضمان جودة وصلاحية السلع المتداولة.


وناشد الداودي، أهالي المحافظة بالتزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.


 

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