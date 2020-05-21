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تعليم

بكعك العيد.. جامعة بنها تستقبل العائدين من الإمارات بالمدينة الجامعية بمشتهر.. فيديو وصور

الخميس 21/مايو/2020 - 12:14 م
جانب من استقبال العائدين
جانب من استقبال العائدين من الخارج
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إبراهيم الهوارى
وزعت جامعة بنها  الهدايا على الفوج الأول من المصريين العائدين من دولة الإمارات العربية إلى المدينة الجامعية بمشتهر لقضاء فترة الحجر الصحي قبل عودتهم إلى منازلهم .

وذلك ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفى لافتة طبية شاركت الجامعة العائدين من الخارج وعددهم 262 مواطنا مصريا فرحة استقبال عيد الفطر المبارك حيث تم توزيع علب كحك وبسكويت العيد عليهم للاحتفال بهم.

فيما حرص عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها على استقبال العائدين وتسليمهم هدايا الترحيب وتهنئتهم بسلامة الوصول إلى أرض الوطن ومتابعة تسكينهم فى الغرف التي تم تجهيزها بكل وسائل الإقامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن الجامعية والدكتور عواد أحمد سكرتير عام محافظة القليوبية والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية.

وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع جامعة بنها على تجهيز مقار للعزل الصحي للمصريين العالقين بالخارج تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستقبال أبناء الشعب المصري العالقين بالخارج، وتسكينهم فى المدن الجامعية خلال فترة العزل الصحي.

واطمأن محافظ القليوبية ورئيس الجامعة على التجهيزات النهائية لاستقبال المصريين العائدين من الخارج قبل وصولهم من الإمارات، حيث تفقدا غرف الإقامة للتأكد من مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة للإعاشة واستقبال العائدين.

وأعلن رئيس جامعة بنها أنه تم توفير سبل الإعاشة الكريمة والرعاية الطبية المتميزة وجرى تجهيز وفرش كافة الغرف وتزويدها بالمراوح ومبردات المياه وشاشات التليفزيون ووسائل الحماية من كمامات وقفازات. 

وقال نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتجهيز المدن الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج، 

مشيرا إلى أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير لكل المتعلقات الخاصة بالعائدين من الخارج، وتوقيع الكشف الحراري عليهم وذلك بتواجد الطاقم الطبي لمتابعتهم وتسليمهم كمامات وقفازات حفاظا على سلامتهم.

واشار المشرف العام على المدن الجامعية إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال العائدين من الخارج حيث تم توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالإقامة داخل المدن الجامعية طوال مدة العزل الصحي لهم حيث تم تجهيز وفرش كافة الغرف وتزويدها بالمراوح ومبردات المياه وشاشات التليفزيون والأجهزة المنزلية اللازمة للإعاشة.
بكعك العيد.. جامعة بنها تستقبل العائدين من الإمارات بالمدينة الجامعية بمشتهر.. فيديو وصور
بكعك العيد.. جامعة بنها تستقبل العائدين من الإمارات بالمدينة الجامعية بمشتهر.. فيديو وصور
بكعك العيد.. جامعة بنها تستقبل العائدين من الإمارات بالمدينة الجامعية بمشتهر.. فيديو وصور
بكعك العيد.. جامعة بنها تستقبل العائدين من الإمارات بالمدينة الجامعية بمشتهر.. فيديو وصور
بكعك العيد.. جامعة بنها تستقبل العائدين من الإمارات بالمدينة الجامعية بمشتهر.. فيديو وصور
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