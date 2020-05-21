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محافظات

محافظ أسيوط يستقبل 165 مصريا من العالقين بالخارج في المطار

الخميس 21/مايو/2020 - 12:16 م
العائدين من الخارج
العائدين من الخارج
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إيهاب عمر
 استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في الساعات الأولى من صباح اليوم الفوج الأول من المصريين العائدين من دولة الإمارات بمطار أسيوط الدولي تمهيدًا لنقلهم بواسطة أتوبيسات مجهزة إلى المدينة الجامعية بجامعة المنيا لقضاء فترة الحجر الصحي قبل عودتهم إلى منازلهم والبالغ عددهم  165 مواطنًا مصريًا في الرحلة الأولى على أن تستكمل وصول 6 رحلات أخرى اليوم بإجمالي  1200  مصري وذلك ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد  "كوفيد – 19".

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جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة والعميد أركان حرب إيهاب مبروك مساعد قائد المنطقة الجنوبية للأزمات وبعض المسئولين بالمطار والجهات الأمنية.

حيث استقبل المحافظ العائدين من الخارج وحرص على تهنئتهم بسلامة الوصول إلى أرض الوطن ومتابعة إجراءات الكشف والفحص بالحجر الصحي بالمطار والتأكد من سلامتهم ثم متابعة إجراءات نقلهم بواسطة أتوبيسات تم تجهيزها إلى مكان إقامتهم وتسكينهم بالمدينة الجامعية بجامعة المنيا والتي تم تجهيزها بكل وسائل الإقامة وتوفير سبل الراحة والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتوفير الخدمات الصحية والأطباء المتابعين لهم بمقار الحجر الصحي والتي تمت بالتنسيق مع جامعة المنيا ومديرية الأمن على تجهيز مقار للحجر الصحي للمصريين العالقين بالخارج تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستقبال أبناء الشعب المصري العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وتسكينهم في المدن الجامعية خلال فترة الحجر الصحي.

وأعلن محافظ أسيوط عن اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار لاستقبال العائدين وتوزيع الوجبات الجافة والعصائر عليهم بالمطار مشيرًا إلى تجهيز المدن الجامعية بمحافظة المنيا لاستقبال العائدين من الخارج وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير لكل المتعلقات الخاصة بالعائدين من الخارج وتوقيع الكشف الحراري عليهم وذلك بتواجد الأطقم الطبية لمتابعتهم وتسليمهم كمامات وقفازات حفاظًا على سلامتهم وتوفير كافة سبل الراحة والإمان لهم حتى وصولهم المدينة الجامعية بالمنيا.

وأوضح المحافظ إنه تم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير المساعد للمحافظة المهندس نبيل الطيبى بالتنسيق مع المنطقة الجنوبية العسكرية ومديرية الصحة ومديرية الأمن وبعض الجهات التنفيذية لتسهيل إجراءات وصول المصريين العائدين من الخارج والبالغ عددهم 1200 مصري وصل منهم صباح اليوم 165 مواطنا على أن تستكمل باقي الرحلات اليوم بإجمالي 7 رحلات طيران يستقبلهم مطار أسيوط الدولي لافتًا إلى تجهيز أتوبيسات مجهزة لنقل المواطنين إلى أماكن الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بمحافظة المنيا وتوفير وجبتي الإفطار والسحور لهم وبمرافقة أطقم طبية متخصصة للاطمئنان على حالتهم الصحة وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشاد العائدون من الخارج بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في عودتهم من الخارج وتوفير أماكن للحجر الصحي لهم تمهيدًا لعودتهم لمنازلهم بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية مشيرين إلى حسن الاستقبال والمعاملة وتواجد المحافظ في استقبالهم بالمطار للاطمئنان على سلامتهم.

محافظ أسيوط يستقبل 165 مصريا من العالقين بالخارج في المطار
محافظ أسيوط يستقبل 165 مصريا من العالقين بالخارج في المطار
محافظ أسيوط يستقبل 165 مصريا من العالقين بالخارج في المطار
محافظ أسيوط يستقبل 165 مصريا من العالقين بالخارج في المطار
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