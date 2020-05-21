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أخبار البلد

الطاهر: يجب توفير تدريب للأطقم الطبية للتعامل مع فيروس كورونا

الخميس 21/مايو/2020 - 12:48 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إنه يجب توفير المستلزمات الطبية بالمستشفيات التي تم تحويلها إلى العزل.


وأكد الطاهر، أنه يجب توفير تدريب للأطقم الطبية، للتعامل مع فيروس كورونا بالمستشفيات المحولة إلى عزل، كمستشفى منشية البكري.


وأوضح الأمين العام، أنه يجب تقسيم المستشفى إلى منطقة خضراء لتلقي مرضئ الطوارئ والأمراض المزمنة الخدمة الطبية، وأخرى حمراء تكون معروفة أنها للعزل ويتم اتخاذ الاجراءات الاحترازية للوقاية.


وأضاف الطاهر أن العزل المنزلي لابد أن تتوافر به أدنى شروط العزل، لأنه يوجد بعض المنازل مكونة من غرفة واحدة.


جاء ذلك في مؤتمر عبر "فيس بوك"، لمناقشة مستجدات الأطباء وفيروس كورونا.
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