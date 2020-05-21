AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط جزار يذبح خرافا مريضة في السيدة زينب..صور

الخميس 21/مايو/2020 - 12:53 م
خراف مريضة
خراف مريضة
Advertisements
عبد العزيز جمال
 تمكنت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة ومباحث تموين قطاع جنوب ومباحث السيدة زينب من ضبط جزار يقوم بذبح خراف ضأن مريضة ولا تصلح للإستهلاك الآدمي بمنطقة الوكايل بالقرب من منطقة المذبح القديم بالسيدة زينب .

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ  القاهرة بضرورة ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

واستخدم المتهم أختامًا مقلدة تقليدًا دقيقًا ويقوم ببيعها لكبرى محلات السوبر ماركت والمطاعم بالمناطق الراقية بأسعار باهظة بهدف التربح على حساب صحة المواطنين .


وأشار د. السيد عبيد مدير مديرية الطب البيطرى بأنه تم القبض على المتهمين ومصادرة الأختام والمادة الحمراء المستخدمة فى عملية ختم اللحوم.

كما تم تشميع المكان والتحفظ على أكثر من 20 من ذبائح الضأن كانت معدة للبيع تمهيدًا لإعدامها وتحرير محضر رقم 4256 جنح السيدة زينب وتحويله للنيابة العامة لاتخاذ اللازم  .
ضبط جزار يذبح خرافا مريضة في السيدة زينب..صور
ضبط جزار يذبح خرافا مريضة في السيدة زينب..صور
ضبط جزار يذبح خرافا مريضة في السيدة زينب..صور
ضبط جزار يذبح خرافا مريضة في السيدة زينب..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تموين اجا تشن حملة مكبرة علي الأسواق والمخابز

ضبط 6 أطنان لحوم وكبده وأسماك مخالفة للمواصفات

تحرير 38 قضية تموينية لمخابز ومحلات جزارة مخالفة بالبحيرة

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة .. وزير الرياضة يحدد موعد التدريبات لفرق الدوري..قرار جديد من مرتضى منصور تجاه لاعبي الزمالك

تعرض الفنان محمد محمود عبد العزيز لوعكة صحية

وزير التعليم العالى: أقصى عدد حالات كورونا فى مصر 37 ألفا.. ومن المتوقع انتهاؤها يوم 16 /7

بجلد التعبان.. ابنة فيفي عبده في أحدث إطلالة على إنستجرام

جزر سيشل تعلن خلوها من فيروس كورونا

أجهزة الدولة تقاضي بعضها.. السيسي ينفعل بسبب خلاف بين وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثروة بدأت بـ قرض.. قصة"أليكو دانجواتى" أغنى رجل فى أفريقيا.. صور

سعر ومواصفات هيونداي توسان hyundai tucson بعد تخفيضات هيونداي.. صور

سعر ومواصفات هيونداي سوناتا 2020 hyundai sonata بعد التخفيضات الأخيرة.. صور