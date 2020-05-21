ضبط جزار يذبح خرافا مريضة في السيدة زينب..صور

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة ومباحث تموين قطاع جنوب ومباحث السيدة زينب من ضبط جزار يقوم بذبح خراف ضأن مريضة ولا تصلح للإستهلاك الآدمي بمنطقة الوكايل بالقرب من منطقة المذبح القديم بالسيدة زينب .





جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بضرورة ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





واستخدم المتهم أختامًا مقلدة تقليدًا دقيقًا ويقوم ببيعها لكبرى محلات السوبر ماركت والمطاعم بالمناطق الراقية بأسعار باهظة بهدف التربح على حساب صحة المواطنين .









وأشار د. السيد عبيد مدير مديرية الطب البيطرى بأنه تم القبض على المتهمين ومصادرة الأختام والمادة الحمراء المستخدمة فى عملية ختم اللحوم.



