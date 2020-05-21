الأكثر استرخاء في العالم.. رئيس البرتغال يتسوق بالكمامة والشورت.. صور

أبرزت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورة التُقطت للرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا بينما كان يقف منتظرًا دوره في طابور داخل متجر، مرتديًا كمامة و"شورت" وملتزمًا بتعليمات التباعد الاجتماعي المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث وصفته الصحيفة بأنه "الأكثر استرخاءً في العالم".





وأوضحت الصحيفة أن دي سوزا كان يتسوق في متجر ببلدة كاسكايس القريبة من العاصمة لشبونة، عندما التُقطت له الصورة المذكورة، التي سرعان ما انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.









وأضافت الصحيفة أن الرئيس البرتغالي يحاول إرسال رسالة تطمين بشأن سير الحياة بشكل طبيعي في البلاد حتى بعد فرض إجراءات الإغلاق والحظر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وبدأت البرتغال التخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق، حيث سُمح للمطاعم والمقاهي الاثنين الماضي بإعادة مزاولة نشاطها، ولكن بنسبة إشغال لا تزيد على 50%.





وسجلت البرتغال 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و16 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1247.