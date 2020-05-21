«مستقبل وطن»: إنجازات السيسي في مجال المشروعات القومية تمثل طفرة غير مسبوقة

أشاد المهندس عبدالحميد الهواري، القيادي بحزب مستقبل وطن، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مشروع «بشاير الخير 3» بمنطقة القباري بمحافظة الإسكندرية ضمن المشروع القومي للقضاء على العشوائيات، مؤكدًا أن إنجازات الرئيس السيسي في مجال المشروعات القومية تمثل طفرة غير مسبوقة.





وتابع، «المشروع يعد نموذج غير مسبوق في تعاون المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة المختلفة، إذ ساهموا بشكل وطني في تحقيق حلم تحويل منطقة كانت عبارة عن عشوائيات غير آمنة وعشوائيات خطرة، ومستنقعات ومقالب قمامة عشوائية إلى نموذج حضاري الذي يعتبر على أعلى مستوى من مستويات النسق الحضاري».





وأضاف «الهواري»، في بيان له، اليوم، أن بفضل القيادة السياسية الحكيمة مصر أصبحت رائدة في شتى المجلات، وعلى الرغم من مواجهة فيروس كورونا المستجد، إلا أنها لم تهمل الجانب التنموي، مبينًا أن هذا المشروع يهدف إلى القضاء على العشوائيات ودعم سكان هذه المناطق لتوفير حياة كريمة لهم ومسكن ملائم ولائق.





وأشار القيادي بحزب «مستقبل وطن»، إلي أن الرئيس السيسي هو أول رئيس يولي العشوائيات اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق ويُحقق ذلك الإنجاز التاريخي على أرض الواقع وبشكل ملموس.