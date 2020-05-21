السيسي: إنشاء مشروع بشاير الخير فى 3 سنوات إنجاز كبير

ووجه الرئيس السيسي حديثه للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، خلال مؤتمر افتتاح بشاير الخير 3 قائلا: "دكتور عاصم انت هتساعده فى عمل المشروع دا ولا إيه"، ورد عليه الوزير: "كلها من فلوسك يا ريس"، مثيرا بذلك الضحك خلال المؤتمر.





وأكد الرئيس أنه إذا كان فى مقدرة الدولة إنشاء مشروع بشاير الخير خلال ثلاث سنوات سيكون إنجازا، حيث تعتبر مدينة كبيرة وجديدة بها عدد كبير من المساكن الإدارية والمنطقة الصناعية.





وأضاف: " لكل مستثمر يريد أن يستثمر أرض معينة أو أخذ بالفعل"، لافتا إلى أنه يتعهد بأنه يعطيه كل الإجراءات التى تسهل مهمته من أجل العمل، متابعا: "متقلقش مفيش حق هيضيع".





وأكد الرئيس أن هناك حوالى 3500 شركة تعمل فى المشروع تحت إشراف الهيئة الهندسية.



