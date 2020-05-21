ياسر الكناني: توقف النشاط خرب بيوت ناس كتير.. وأتمنى العودة سريعًا

علّق ياسر الكنانى، المدير الفنى لنادي المنصورة السابق ونادي الألومنيوم الحالي، أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد، على مصير لاعبي أندية الدرجة الثانية والثالثة بسبب جائحة كورونا المستجد.

وأكد "الكنانى " علي أن هذه الفترة "خربت بيوت ناس كتير "، سواء علي لاعبي الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، أو المديرين الفنيين، حيث إن جميع اللاعبين يعانون من توقف النشاط وتوقف الدخل المادي لهم .