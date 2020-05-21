ياسر الكناني: توقف النشاط خرب بيوت ناس كتير.. وأتمنى العودة سريعًا

علّق ياسر الكنانى، المدير الفنى لنادي المنصورة السابق ونادي الألومنيوم الحالي، أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد، على مصير لاعبي أندية الدرجة الثانية والثالثة بسبب جائحة كورونا المستجد.
وأكد "الكنانى " علي أن هذه الفترة "خربت بيوت ناس كتير "، سواء علي لاعبي الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، أو المديرين الفنيين، حيث إن جميع اللاعبين يعانون من توقف النشاط وتوقف الدخل المادي لهم .
وأشار الكنانى علي أن هؤلاء اللاعبيين يعتمدون اعتمادا كليا علي مستحقاتهم من المكافآت خلال الدورى، لأن معدل العقود الخاصة بهم ضعفية للغاية، ولذلك فقد اتجه أغلب لاعبي القسم الثانى الثالث والرابع إلي العمل خرج المجال الرياضي بأصعب المهن.
وأما التأثير الذي طال المديرين الفنيين أيضا، فيرجع إلي أن أغلب المرتبات ليست بالمبالغ الكبيرة، فلو استطاع اللاعب العمل خارج المجال الرياضي ، فالمدير الفنى لايستطيع ، حيث انه لايجيد العمل طوال حياته سوى بالتدريب .
وعلق "الكنانى " علي قرار رئيس الوزراء بإمكانية عوده النشاط الرياضي ١٥ يونيو القادم.. تدريجيا بفتح الانديه ومراكز الشباب بشروط، قائلا: أتمنى العودة سريعا لأننا من الفرق المرشحة وبقوة للصعود للدورى الممتاز .