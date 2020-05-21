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ثقافة

بسبب كورونا.. اتحاد كتاب مصر يؤجل انتخابات التجديد النصفي

الخميس 21/مايو/2020 - 03:06 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
اتخذ مجلس إدارة النقابة العامة لـ اتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر علاء عبد الهادى، قرارًا بتأجيل موعدى عقد الجمعية العمومية لإقرار الميزانية والجمعية العمومية لإجراء انتخابات التجديد النصفي بموافقة الأغلبية 21 عضوًا.

وجاء في نص التأجيل: "استنادًا إلى قرار رئيس الوزراء بالحظر الذي جرى أثره على يوم انعقاد الجمعية العمومية، واستشعارًا للخطورة والمسئولية الراهنة الملقاة على عاتق مجلس الإدارة، وللاقتضاء الملح للمحافظة على أرواح الأعضاء الأجلاء، تقرر تأجيل الجمعيتين إلى أجل تصدر فيه الدولة قرارًا حاكمًا بعودة الحياة الطبيعية، على أن تعقد الجمعيتان في أقرب وقت أسوة ببقية النقابات المهنية التى أجلت جمعياتها العمومية، ويتم تحديد موعدى الانعقادين الجديدين بناءً على معايير ثلاثة:

أولًا: تعقد الجمعيتان بعد صدور قرار حاكم من الدولة برفع الحظر وعودة الحياة إلى طبيعتها، وسيتم حينها اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، محافظة على سلامة الأعضاء.

ثانيًا: أن تتاح الفرصة لأعضاء الجمعية العمومية كلهم ممن يريدون المشاركة في العملية الانتخابية، كى يكون القرار معبرًا عن إرادة الجمعية العمومية دون خوف على النفس من المرض أو الإصابة، حتى لا تكون الانتخابات محلاًّ للطعن من أعضاء لم يشاركوا فيها خوفًا على أنفسهم من الإصابة والمرض، خصوصًا أنه من المحال أن يشرف مستشارو مجلس الدولة على انتخابات فى ظروف الحظر.

ثالثًا: الاستئناس بمواعيد إجراء الانتخابات في النقابات التي أجلت مواعيد انتخاباتها للأسباب الواردة آنفًا.
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