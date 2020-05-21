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محافظات

محافظ كفر الشيخ: توريد 161 ألفًا و757 طن قمح

الخميس 21/مايو/2020 - 03:19 م
صومعة
صومعة
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محمود زيدان
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، انتظام عملية توريد القمح للصوامع والشون بدائرة المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك 22 منفذًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة بالشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وقال المحافظ، إنه جرى توريد استلام 161 ألفًا و757 طنًا و 81 كيلو جرام من محصول القمح من المزارعين.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن المساحة من الأراضي المنزرعة بالقمح في المحافظة بلغت 246 ألفًا و 742 فدانًا، بزيادة 21 ألفًا و 439 فدانًا عن العام الماضي.

وأوضح المحافظ، أن المستهدف توريده 181 ألف طن، بزيادة 45 ألفًا و 333 طنًا عن العام الماضي، مؤكدًا علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عملية التوريد والاستلام للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وتوريد الأقماح بدرجات النظافة المعلن عنها.

شدد محافظ كفرالشيخ، على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
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