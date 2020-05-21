محمد رمضان يتصدر يوتيوب بمشهد من البرنس.. فيديو

تصدر مسلسل البرنس لائحة الأكثر تداولا بموقع "يوتيوب" بمشهد لقاء رضوان البرنس الذي يقوم بدوره محمد رمضان، مع ابنته مريم بعد 5 سنوات.





وحقق المشهد أكثر من مليون و400 ألف في أقل من 24 ساعة.





وشهدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل البرنس للنجم محمد رمضان عدة تطورات، أبرزها ذهاب رضوان البرنس إلى منزل "محمود" سائق الميكروباص، ويرى ابنته "مريم"، ويسير وراء سيارة محمود، أثناء توصيل مريم وأولاده إلى المدرسة.











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ويذهب "رضوان" ليتحدث معه بخصوص "مريم" فيطلب محمود منه الحديث في البيت وعمل ما سيكون في صالح "مريم".





أيضًا يعرض "فتحي" على "فدوى" الهروب لخارج البلاد خوفا من "رضوان" وبطشه، ولكنها ترفض وتنفعل بسبب قراره وتقنعه بالبقاء.





وتعجب "فتحي" من وجود "حمادة" محمد مهران مع "رضوان"، لكنه كشف له أن "رضوان" كلفه بالعمل معه لمعرفة كل تفاصيل حياة "فتحي" وإخوته، وبعد إخبار "رضوان لـ "فتحى" بأنه عثر على ابنته، هربوا فارين وأغلقوا باب الغرفة المتواجد بها "رضوان".





تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.



