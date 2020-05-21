اِبعد يا كورونا بلاش قرف.. مسعف العباسية يروي تفاصيل الاعتداء والتنمر عليه | شاهد

أبعد يا كورونا بلاش قرف واتكلم من بعيد الجو حر ومش ناقصينك .. بهذه الكلمات بدأ المسعف محمود لطفى المعتدى عليه من قبل شخصين خلال تأدية عمله بمنطقة العباسية أثناء نقل مصاب بفيروس كورونا للمستشفى حديثه قال : تعرضت للضرب والتنمر والإهانة بدون أى سبب كل ذنبى انى شايف شغلى بما يرضى الله سايب بيتى وأسرتي وكل يوم بتعرض للموت او العدوى علشان ننقذ المرضى والمصابين بـ كورونا





وتابع المسعف محمود لطفي الذى تعرض للتنمر والتعدى عليه لفظيا بالأيدي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": أعمل منذ عامين في هيئة الإسعاف المصرية وبالتحديد في المركز العام بالقاهرة بجانب "صيدلية الإسعاف"، حيث كنت أعمل من قبلها لمدة 5 سنوات في التمريض.





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المسعف : أعمل 4 أيام في مقر الهيئة بمنطقة الإسعاف، وفي اليوم الثالث من هذا الأسبوع، تلقيت بلاغا من طواريء 105، أفادنى فيه المركز الرئيسي بالتحرك لنقل حالة مصاب بفيروس كورونا "لواء شرطة" من أبراج الشرطة بالعباسية إلى مستشفي الشرطة بمدينة نصر. وتابعأعمل 4 أيام في مقر الهيئة بمنطقة الإسعاف، وفي اليوم الثالث من هذا الأسبوع، تلقيت بلاغا من طواريء 105، أفادنى فيه المركز الرئيسي بالتحرك لنقل حالة مصاب بفيروس كورونا "لواء شرطة" من أبراج الشرطة بالعباسية إلى مستشفي الشرطة بمدينة نصر.





وأضاف لطفى، توجهت إلى الغرفة أنا وسائق السيارة أيمن سعد وقمنا بارتداء الأقنعة وملابسنا الواقية وخرجنا بسيارة الإسعاف في تمام الساعة الخامسة قبل أذان المغرب بما يقرب من 90 دقيقة.





قام زميلى أيمن السائق بفتح سرينة السيارة.. بهذه الكلمات استكمل محمود لطفي حديثه قائلا "توجهنا مسرعين إلي موقع البلاغ وحال وصولنا توقفنا في الشارع ورأينا سيارتين أحدهما يجر الأخر"، ونهرنا الأول وسع ياعم الاسعاف الطريق عايزين نعدى فأبلغهم السائق أنا مستني حالة كورونا بعد اذنكم مش هينفع اتحرك.





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وبدأت المشاجرة قام سائق السيارة بضربي بـ "البونية" في وجهي ومن ثم وابل من السباب والألفاظ والشتائم، وعقب ذلك قال لنا "ابعدوا عننا واتكلموا من بعيد"، "الجو حر ومش ناقصينكم"، "انت كورونا وهتعدونا"، "كتكم القرف يابتوع كورونا"، واشتبكوا معايا والبدلة الواقية اتقطعت ودراعي اتكسر.





ويضيف لطفي، الناس أتلمت فقمت بالجلوس داخل سيارة الإسعاف وفروا الشابين، ثم خرجت الحالة من البرج فأعتذرت له من على بعد 3 أمتار وأخبرته بأن هناك مشاجرة قد حدثت وأنني لن أستطيع التحدث اليه عن قرب ودخل إلي السيارة، وصعدت إلى الامام في كابينة القيادة.





ويستكمل المسعف ، توجهنا إلي مستشفي الشرطة وقمت بإنزال الحالة في قسم الطوارئ وانهيت تعقيم السيارة وتعقيمي الذاتي، وقمت بالعودة إلي مقر الإسعاف في رمسيس وتلقيت وجبة الإفطار أنا وزميلي بعد ساعتين من أذان المغرب.





لطفى رسالة للمواطنين في الشارع قائلا "حطوا نفسكم مكان المصاب والمريض، احنا بنشغل السرينة علشان نلحق الحالة اللي معانا وننقذها أو نلحق الحالة اللى رايحين لها، تعاونوا معانا وبلاش تعاملونا كأننا قرف، وأفتحوا لنا الطرق". ووجه المسعف لطفى رسالة للمواطنين في الشارع قائلا "حطوا نفسكم مكان المصاب والمريض، احنا بنشغل السرينة علشان نلحق الحالة اللي معانا وننقذها أو نلحق الحالة اللى رايحين لها، تعاونوا معانا وبلاش تعاملونا كأننا قرف، وأفتحوا لنا الطرق".





وفي ذات السياق أمرت نيابة الوايلي بإخلاء سبيل شخصين بكفالة 2000 جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاعتداء بالضرب والتنمر على مسعف اثناء سيرهما بمنطقة العباسية.





وكشفت التحريات والتحقيقات أنه أثناء مرور المسعف تبين ضيق الطريق فقام المتهمان بالتنمر عليه بسبب نقل المصابين بكورونا، ما أدى إلى مشادات كلامية بينهما تطورت الى مشاجرة مزق المتهمان على اثرها ملابس المسعف وتدخل بعض المارة لفض المشاجرة وتبين إصابة المسعف بشرخ في اليد نتيجة اعتداء المتهمين عليه.





وتبين أن المجني عليه كان في طريقه بسيارة الإسعاف لنقل مريض الى أحد المستشفيات لإسعافه.



