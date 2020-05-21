حكاية مسعف تعرض للإهانة والتنمر وكسر ذراعه بسبب نقل حالة كورونا.. فيديو

قال محمود لطفى بشير، مسعف بالمركز العام للإسعاف ، إنه انتظاره نزول مصاب ونقله للمستشفى طلب من قائدي إحدى السيارات الانتظار قليلا لكنه فوجئ باعتداء ثلاثة أشخاص عليه بشكل وحشي. أثناء









وأضاف بشير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية أنه تعرض للسب والقذف ومحاولة للاعتداء الوحشى عقب طلبه من ركاب إحدى السيارات الانتظار قليلًا حتى ينقل المصاب.





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وتابع مسعف بالمركز العام للإسعاف أنه تم الإعتداء عليه بشكل كبير مما أدى إلى إصابته بكسر في ذراعه وجرح برأسه.





وأشار محمود لطفي بشير إلى أنه قد شعر بمرارة كبيرة بعد ما قيل له قبل الاعتداء عليا حيث قال لي " خليك بعيد، فقلت ليه هو أنا جرب، فقال لى أه أكثر من الجرب".



