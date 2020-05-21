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حوادث

بعد نشر الصور على فيس بوك.. مصدر أمني يكشف تفاصيل تعدي شخصين على مسعف بالقاهرة

الخميس 21/مايو/2020 - 12:54 ص
قوات الأمن تكشف تفاصيل
قوات الأمن تكشف تفاصيل تعدي شخصين على مسعف
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مصطفى الرماح
كشف مصدر أمنى، عن حقيقة قيام شخصين بالتعدي على مسعف بالقاهرة.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تداولوا صورا تُظهر قيام شخصين بالتعدى بالضرب على مسعف، وتمزيق ملابسه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الوايلى بمحافظة القاهرة.

وبالفحص تبيّن أنه أثناء قيام المسعف المشار إليه، بالتوجه لنقل إحدى الحالات المشتبه بإصاباتها بفيروس كورونا، حدثت مشادة كلامية مع شخصين بسبب أولوية المرور؛ ثم تطورت لتشابك بالأيدى والتعدى عليه بالضرب.

وتم التوصل إلى مرتكبى الواقعة وضبطهما، وبمواجهتهما أقر أحدهما بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأفاد الآخر بأن دوره اقتصار على فض المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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