بكفالة 2000 جنيه.. إخلاء سبيل شخصين اعتديا على مسعف بسبب كورونا في الوايلي

أخلت نيابة الوايلى سبيل شخصين بكفالة 2000 جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاعتداء بالضرب على مسعف اثناء سيرهما بمنطقة عبده باشا، والتنمر عليهما أثناء مرورهما بشارع عبده باشا بمنطقة الوايلي.





كشفت التحريات والتحقيقات أنه أثناء مرور المسعف تبين ضيق الطريق فقام المتهمان بالتنمر عليه بسبب نقل المصابين بكورونا، ما أدى إلى مشادات كلامية بينهما تطورت الى مشاجرة مزق المتهمان على اثرها ملابس المسعف وتدخل بعض المارة لفض المشاجرة وتبين إصابة المسعف بشرخ في اليد نتيجة اعتداء المتهمين عليه.





وتبين أن المجني عليه كان في طريقه بسيارة الإسعاف لنقل مريض الى أحد المستشفيات لإسعافه.





وتبين أن الاجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة رصدت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة متداولة الى مسعف ممزقة ملابسه بجوار سيارة إسعاف تم تتبع الصور ومكان عمل المسعف حتى تم التوصل له وتبين وقوع مشادة بين الطرفين لكنه لم يحرر محضر بالواقعة .





وتباعت التحريات أن تم تحديد المتهمين والقاء القبض عليهما واحالتهما الى النيابة العامة التي أصدرت قراره السابق.