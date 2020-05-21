إجلاء آلاف الأمريكيين بعد انهيار سدين بولاية ميشيجان.. فيديو

وأعلنت حاكمة الولاية جريتشين ويتمر حالة الطوارئ في مقاطعة ميدلاند، حيث انهار السدان الواقعان في بلدتي إيدنفيل وسانفورد. وحذرت خدمة الأرصاد الوطنية من فيضانات مفاجئة تشكل خطرًا على حياة السكان.وقالت السلطات إن ارتفاع نهر تيتاباواسي، الذي يعبر ميدلاند بلغ حوالي 11 مترًا، وهو معدل قياسي في المدينة التي شهدت عام 1986 فيضانًا تاريخيًا. ويتوقع أن يرتفع مستوى النهر نحو متر إضافي قبل أن يطوف.في الأثناء، أظهرت صور التقطت عبر مروحيات أجزاء شاسعة من الأرض تحت المياه وكذلك جسورا ومنازل وأبنية غمرها الفيضان في المنطقة.