السجيني يشكر الرئيس: ادعو كل وطنى مخلص أن يتابع تفاصيل مشروع بشاير الخير ٣









وأضاف السجينى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" ما تحدثنا فيه من ٣ اعوام بمؤتمر مكتبة الإسكندرية حول الاسكندرية و تشكك منه البعض نراه الآن يبدأ فى التحقق على أرض الواقع و هو الحقيقة ناتج ترسيخ قناعات و جهد كبير بالغرف المغلقة لكثير من القيادات".





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ودعا كل وطنى مخلص محب لهذا البلد ان يتابع تفاصيل ما تم عرضه اليوم حتى يمكنه التعرف على حجم المشروعات المنفذة من ناحية و كذلك تفاصيل المخططات العلمية و الآمال و المشروعات المقررة بعون الله لمحافظة الإسكندرية من ناحية أخرى.





و قال : " كل الشكر للرئيس السيسى الذى أسس لهذا الوعاء التمويلى والعقارى الفريد و المتميز كل الامتنان لرجال الهيئة الهندسية و المنطقة الشمالية العسكرية على الوفاء بالعهد و الوعد و كل التحية لمحافظى الإسكندرية الحالى و السابقون على الجهد و حسن التنسيق . و دوما بفضل الله تحيا مصر".



