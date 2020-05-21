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برلمان

السجيني يشكر الرئيس: ادعو كل وطنى مخلص أن يتابع تفاصيل مشروع بشاير الخير ٣

الخميس 21/مايو/2020 - 05:01 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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فريدة محمد

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب و امين عام ائتلاف الأغلبية: "  تشرفت اليوم بالمشاركة فى افتتاح مشروع بشاير الخير ٣ و ذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأضاف السجينى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"ما تحدثنا فيه من ٣ اعوام  بمؤتمر مكتبة الإسكندرية حول الاسكندرية و تشكك منه البعض نراه الآن يبدأ فى التحقق على أرض الواقع و هو الحقيقة ناتج ترسيخ قناعات و جهد كبير بالغرف المغلقة لكثير من القيادات".

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ودعا كل وطنى مخلص محب لهذا البلد ان يتابع تفاصيل ما تم  عرضه اليوم حتى يمكنه التعرف على حجم المشروعات المنفذة من ناحية و كذلك تفاصيل المخططات العلمية و الآمال و المشروعات المقررة بعون الله لمحافظة الإسكندرية من ناحية أخرى.

و قال : " كل الشكر للرئيس السيسى الذى أسس لهذا الوعاء التمويلى والعقارى الفريد و المتميز كل الامتنان لرجال الهيئة الهندسية و المنطقة الشمالية العسكرية على الوفاء بالعهد و الوعد و كل التحية لمحافظى الإسكندرية الحالى و السابقون على الجهد و حسن التنسيق . و دوما بفضل الله  تحيا مصر".

كان  الرئيس عبد الفتاح السيسي،  قد افتتح مشروع " بشاير الخير ٣ " بمدينة الإسكندرية، والذي يطل على بحيرة كينج مريوط التي تم تطهيرها وتكريكها وإزالة التعديات من عليها لإعادتها لسابق عهدها، والمخصص لسكان مناطق: مأوى الصيادين وكوم الملح وفرن الجراية والمفروزة 1 و2 ومثلث السكة الحديد وجزء من نجع العرب، ويضم ١١ ألف شقة سكنية تغير حياة ٥٥ ألف نسمة من أهالي الإسكندرية.
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