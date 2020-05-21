الفساد أخطر من الإرهاب ونتعامل مع كورونا بـ احترافية.. 8 رسائل من الرئيس السيسى فى افتتاح مشروع بشاير الخير 3

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع بشائر الخير بمحافظة الإسكندرية عدة مشاهد يمكن رصدها فى التالى:





1-أزمة كورونا تدار بشكل احترافى





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تأهيل المستشفيات التي تجهز الآن في ضوء جاهزية الدولة لأزمة كورونا، ليس للتعامل مع مرض كورونا فقط، ولكن الدولة تتعامل مع أزمة كورونا وباقي الأمراض.





ووجه الرئيس السيسى حديثه للمواطنين قائلا : "اطمئنوا.. المنظومة تدار بشكل احترافي لإدارة الأزمة، وحجم الأسرة وغرف الرعاية المركزة والتنفس الصناعي، نهيئها لقدرات للمواجهة، وتستخدم مع الأمراض الأخرى".





وأضاف: "نحن نتعامل مع الفيروس والأمراض الأخري وباقي الأزمات الصحية وأزمة كورونا"، وتابع: "نطمئنكم المعدلات المتنامية تطور طبيعي وارد أن يقل أو يزيد، وذلك يعتمد على جدارة تصرفاتنا وكفاءتنا، لو انتبهنا وما أخدناش الموضوع باطمئنان وازاي نحمي أنفسنا وجيرانا وأولادنا وحبايبنا من الممكن أن تنخفض معدلات الإصابة أكثر من المتوقع".









2- مزاولة الرياضة والأطعمة من الأشياء المهمة





وأكد الرئيس أن أزمة كورونا في بدايتها تعاملت معها الدولة ولم تحمل المواطن أي أضرار أو تشعره بأي تخوف تجاه ما يحدث من تبعات الأزمة.





وتابع الرئيس : « حاولنا من بداية الأزمة ما نخوفكمش وخلينا الموضوع في حضن الدولة ووزارة الصحة هما اللي شايلين الشيلة.. لذا تعاملوا مع الموضوع برفق».





كما قال : «مزاولة الرياضة والأطعمة من الأشياء المهمة التي تزيد الوعي والمناعة حتى نظل نسير في المسار المتوقع طبقا للدراسات.. خلوا بالكم معانا».





3- وقت التكاتف مع الدولة





وجه الرئيس التحية التحية والشكر للأطقم الطبية، قائلا: « كل سنة وانتوا طيبين لكم كل الشكر والتقدير والمحبة والاعتزاز بما تقدموه، ولابد ان أشير إلى أن هذا ليس وقت الجدل التكليف والأطباء ده وقت إنكم تتكافلوا مع مصر».





كما وجه رسالة للمواطنين قائلا: « قائلا بالنسبة لحجم الأسرة وغرف الرعاية المركزة والتنفس الصناعي لدينا القدرات للمواجهة لكنها يتم استخدامها مع الأمراض الأخرى هناك أمراض أخررى مزمنة ولابد ان نتعامل معها بالتوازي مع كورونا باقي الامراض بالإضافة لـ كورونا».





وتابع الرئيس : « المعدلات الخاصة بالإصابات بفيروس كورونا طبيعية وحجم الإصابات مرتبط بجدارة تصرفاتنا ، احنا المصريين في كل حتة في البلد لو انتبهنا ومخدناش الموضوع باطمئنان وخلينا بالنا من نفسنا ، وإزاي نحمي أنفسنا وجيراننا وأهلنا ممكن تبقى معدلات الإصابة أقل من الطرح المتوقع مطالبا باتخاذ جهود الأطقم الطبية والدولة ووزارة الصحة في الحسبان».









4- زيادة أعداد الإصابة بكورونا تطور طبيعى للفيروس





وقال الرئيس السيسى إن زيادة أعداد الإصابات بـ فيروس كورونا هي تطور طبيعي للفيروس، ومن المتوقع أن تزيد أو تقل وفقا لسلوكيات المواطنين والتعامل مع الأزمة بجدية وجدارة.





وتابع حديثه للمواطنين قائلا: «لو انتبهنا وما أخدناش الموضوع باطمئنان وازاي نحمي أنفسنا وجيرانا وأولادنا وحبايبنا من الممكن أن تنخفض معدلات الإصابة أكثر من المتوقع».





5- السيسي لـ المحافظين: الدنيا متسابة.. اعرفوا انتم مين





علق الرئيس السيسي على مخالفات البناء في كل محافظات الجمهورية والمباني غير المخططة وغير الآمنة، قائلا: «محدش من المحافظين السابقين على مستوى الثلاثين عاما الماضية أوقف إصدار تراخيص النمو العشوائي بالمحافظات».





وأضاف الرئيس «المحافظ رئيس دولة صغيرة ومن حقه وقف تراخيص البناء»، متابعا موجها حديثه للمحافظين: «خلوا بالكم واعرفوا انتم مين.. إنت محافظ القاهرة ومحافظ الإسكندرية.. الدنيا متسابة





واستطرد الرئيس السيسي قائلا، إن «إضافة مجتمع عمراني جديد تحتاج إلى محاور حركة تسير هذا الأمر، وبدأ يتضح للرأي العام الهدف من محور المحمودية لتجهيز المحافظة للمشروعات التنموية التي يتم العمل عليها خلال الفترة الحالية».





6- السيسي لـ المواطنين: احلموا بالتنمية.. وهذه كانت أمنيتي للإسكندرية





ووجه الرئيس رسالة شديدة اللهجة للمحافظات بكافة محافظات الجمهورية، للتعامل مع المخالفات والمباني العشوائية التي تهدر المشروعات القومية وتؤثر على التنمية داخل المحافظة.





وقال الرئيس السيسي ، خلال افتتاح مشروعات الاسكندرية:« انت كمحافظ وكمواطنين.. احلم بالتنمية.. احلموا.. من حقك تحقق أحلامك».

وتابع الرئيس السيسي: «لما كنت قائد المنطقة المركزية بالاسكندرية قولت حلمت إني لو أقدر أعمل حاجه للناس هنا وأقدر أطور المساكن الشعبية بمنطقة غيط العنب».





7- انفعال بسبب خلاف بين وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية





استنكر الرئيس عبدالفتاح السيسي ، الخلاف الذي وقع قبل سنوات بين وزارة النقل ومحافظة الاسكندرية حول قطعة أرض داخل المحافظة، قائلا: «معقول أجهزة الدولة كانت تقاضي بعضها البعض ».





وتابع قائلا:«خلاف بين النقل والمحافظة وبينهم قضايا على قطعة أرض واتاخدت منهم والمواطن أخدها حق انتفاع من الدولة، وكان يسدد حتى عام 2009»، متابعا: «حتى لو عملنا إصلاح للموقع لن نأتي على حساب الناس وسيتم تعويض المواطنين».





وأضاف الرئيس السيسي ، قائلا موجها حديثه للحكومة: «بطالب الحكومة، التقاضي بين اجهزة الدولة ده أخر إجراء نوصله لما غابت الحقيقة بقت عبئ على الدولة لأنك هتعوض الناس ملهاش ذنب».





8 - من يتعدى على أرض الدولة يتحول للنيابة





وأكد الرئيس أن الدولة لن تسمح لأي شخص بأن يعتدى على أراضي الدولة، وسيتم تطبيق القانون على جميع المخالفين حتى لو تطلب الأمر تعديلا تشريعيا ، متابعا: « إذا كنا عاوزين البلد فيها سلطة قانون نحترمها، من فضلكم وزارة الداخلية إذا كان هناك 10 آلاف مخالفة يبقى فيه 10 آلاف إنسان تم القبض عليهم يتحول للنيابة"، وأضاف: "اللي يعمل غلطة لازم يتحاسب».





وتابع: «إحنا بنحارب إرهاب، لكن الفساد والتخريب في الدولة أخطر من الإرهاب.. أي تجاوز هزيله وهقبض على المتجاوز، ومن غير المقبول الاستيلاء على أراضي الدولة.. لن يكون هناك حد يخش ياخد ويعبي.. الكلام ده ميرضيش ربنا».







