كاظم الساهر وحسين الجسمي.. حفلات أون لاين من أبو ظبي في العيد

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن تنظيم عدد من الفعاليات الترفيهية البارزة عبر منصاتها الإلكترونية، وذلك خلال عيد الفطر السعيد من 23 مايو وتستمر حتى 25 مايو، لتقدم أفضل العروض الغنائية الحية للمشاهدين في جميع أنحاء العالم.









وتم إطلاق هذه المبادرة بهدف دعم الجماهير خلال فترة التباعد الاجتماعي وحظر السفر عالميًا. وتعد السلسلة الترفيهية جزءًا من منصة #StayCurious، والتي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الشهر الماضي لتبث أفضل التجارب الافتراضية والمحتوى التعليمي والترفيهي لمستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم.









كما ينضم المجمّع الثقافي لاحتفاليات عيد الفطر السعيد من خلال تنظيم بثّين حصريين لحفلين غنائيين مباشرةً عبر قناته على "يوتيوب"؛ ويُحيي أولهما النجم العربي كاظم الساهر يوم 24 مايو، وثانيهما المغني الإماراتي حسين الجسمي يوم 25 مايو. يأتي تنظيم الحفلين في إطار مبادرة "الثقافة للجميع" التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة– أبوظبي، والتي توفر محتوىً افتراضيًا من متاحف ومعالم ومواقع الجذب الثقافي في إمارة أبوظبي.









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حفلات المجمّع الثقافي في عيد الفطر السعيد

احتفاءً بحلول عيد الفطر، يؤدي النجمان كاظم الساهر وحسين الجسمي باقة من أجمل أغانيهما الشهيرة خلال حفلين حصريين سيجري بثهما مباشرةً عبر قناة المجمّع الثقافي على منصة "يوتيوب" يومي 24 و25 مايو على التوالي. ومن المقرر أن يبدأ الحفلان في تمام الساعة السادسة مساءً.









يعتبر الفنان كاظم الساهر – قيصر الغناء العربي كما لقبه الشاعر الكبير نزار قباني – من أشهر مطربي الوطن العربي، وهو مؤلف أغان وملحن يتقن العزف على عدّة آلات موسيقية. وقد نجح الساهر في بيع 100 مليون نسخة ألبوم غنائي وحقق رقمًا قياسيًا في استقطاب أعلى نسبة حضور في حفلات الغناء العربي على الإطلاق.









بينما يتمتع المطرب الإماراتي المحبوب حسين الجسمي بشعبية واسعة في المنطقة، كما أحيا حفلات غنائية في جميع أنحاء العالم، ويعتبر أول فنان عربي يشارك في مراسم الاحتفال السنوي بعيد ميلاد السيد المسيح في دولة الفاتيكان. شارك الجسمي مؤخرًا في الحدث الخيري الإنساني العالمي "عالم واحد: معًا في المنزل".