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فن

وائل جسار يروج لأغنيته الجديدة "ماتغبيش ثوانى".. فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 07:50 م
صدى البلد
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شروق حمدى
طرح الفنان اللبناني وائل جسار برومو أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "ماتغبيش ثواني" من خلال حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام"  تمهيدا لطرحها خلال عيد الفطر المبارك المقبل.

أغنية "ماتغبيش ثواني" من المقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وتم تصوير الكليب بمناطق مختلفة بلبنان تحت قيادة المخرج فادي حداد.


يذكر أن آخر أعمال وائل جسار، مشاركته في أوبريت "أنت اقوى" التي ضمت مجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي منهم الفنان تامر حسني وكارول سماحة وسميرة سعيد والكينج محمد منير وكارول سماحة وديانا حداد وصابر الرباعي، وحققت الأوبريت نجاحًا كبيرًا.

وعلى صعيد اخر تصدر الفنان وائل جسار، مؤشرات البحث جوجل  وذلك بعد فوزه على الفنان أحمد السقا في برنامج المسابقات "اغلب السقا".

تبرع وائل جسار إلى جمعية مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى؛ بمبلغ 100 ألف جنيه وهي قيمة الجائزة التي فاز بها بعد منافسة السقا. 

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