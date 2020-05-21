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ديني

علي جمعة: سيدنا هارون كان هادئ النفس وقراره حكيم.. فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 06:46 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
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محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر إن سيدنا هارون كان شخصا هادئ النفس وكان يحسن التأمل ويتخذ القرار السليم والحكيم، وكان عونا وسندا لأخيه موسى.

وأوضح جمعة خلال برنامج مصر أرض الأنبياء على الفضائية الأولى، أن مفتاح شخصية سيدنا هارون عليه السلام يمكن تلخيصها في هدوء النفس.

وأوضح: بالرغم من أن هارون أكبر من سيدنا موسى بـ3 أعوام إلا أنه سلم القيادة لموسى، لأن كليم الله هو رجل دولة ويعرف كيفية التعامل مع الجميع.

وأوضح أن الشعور بالغربة وعدم الذوبان في المجتمع يأتي بسبب الأسرة، مشيرا إلى أن بني إسرائيل كانوا يحبون العلم منذ الأزل مما جعل غيرهم يذهبون إليهم ليحصلون منهم العلوم.

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن وادي الراحة في سيناء لاعلاقة له بنبي الله هارون، لكنه قبر رمزي.
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